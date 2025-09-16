Akkuş Belediyespor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Voleybolda Efeler Ligi takımlarından Akkuş Belediye spor'un smaçörleri, yeni sezonda ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Akkuş Belediye spor, 25 Ekim'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını başantrenör Kerem Eryılmaz idaresinde Ünye'deki spor salonunda sürdürüyor.

Takımın smaçörlerinden Ahmetcan Büyükgöz, AA muhabirine, sezon öncesi çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, performans artırıcı antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.

Ahmetcan, yönetimin çok iyi bir takım kurduğunu aktararak, "Akkuş Belediyespor bu zamana kadarki en tecrübeli takıma sahip oldu. Hem yaş hem de tecrübe olarak çok iyi oyunculardan kurulu kadro oluştu. Yeni sezonda bu kadronun başarılı olacağını ümit ediyorum." dedi.

Ligdeki rakiplerine değinen Ahmetcan, şöyle konuştu:

"Bütün takımlar çok güzel kadrolar kurdu. Tüm takımların neredeyse eşit bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Takım olarak bizim önceliğimiz Avrupa kupalarına katılabilmek ve ilk dört hedefini zorlamak. Biz bunu bir sezon değil belki üç sezonluk hedef olarak istiyoruz."

Taraftarları Ünye'de oynanacak maçlara davet eden Ahmetcan, "Tüm taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz. Onların desteği bizim için her zaman önemli. Özellikle hedef maçlarımızda taraftar gücünü arkamızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Takım arkadaşlarımız maç kazanmaya aç durumda"

Takımın diğer smaçörü Baturalp Burak Güngör ise sezon öncesi hazırlıklarına büyük umutlarla başladıklarını ifade ederek, "Takımda 12 yeni transfer var. Dolayısıyla lig başlayana kadar bu kadronun birbirine uyum sağlaması için önümüzde yeterli vakit var. Biz de bu zamanı çok iyi değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Yönetimin hedeflerine yönelik çok güzel bir proje ortaya koyduğunu vurgulayan Baturalp Burak, şunları kaydetti:

"Bizler de bu projenin içerisindeyiz. Akkuş'u ve Ordu'yu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çok güzel bir ekip olduk. Spor inişli çıkışlıdır. Ama biz geçtiğimiz sezonlara göre çok daha iyi şeyler yapacağımıza ve hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Bizim ilk amacımız hedef maçları kazanabilmek. Daha sonra play-off'a kalmak. Ardından da ligde üst sıraları hedefleyerek Avrupa kupalarına katılabilmek. Tüm takım arkadaşlarımız maç kazanmaya aç durumda. İnanıyorum ki bu takım çok güzel şeyleri ortaya koyacak. Akkuş Belediyespor, bu kaliteye ve tecrübeye sahip."