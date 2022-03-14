Akıllara durgunluk veren o an! 'Futbol oynayamaz' denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisine Omar Elabdellaoui'nin performansı maça damga vurdu. Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 15. dakikada Omar'dan inanılmaz müdahale geldi.

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HERKES DONDU

Beşiktaş'ın kullandığı kornerde kaptan Necip darbeli kafa vuruşu yaptı. Omar Elabdellaoui çizgiye koşup ters ayağıyla yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi. Omar'ın inanılmaz müdahalesi Beşiktaşlı futbolcuları da şaşırttı.

"FUTBOL OYNAYAMAZ" DENİLDİ

Elindeki havai fişek patlamasıyla gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Omar, 1 sene sahalardan uzak kaldı. Sezonun ikinci yarısıyla kadroya dahil edilen tecrübeli sağ bek, son haftalardaki yükselişini derbide taçlandırdı.