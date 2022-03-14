Akıllara durgunluk veren o an! "Futbol oynayamaz" denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi - Haberler

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Akıllara durgunluk veren o an! "Futbol oynayamaz" denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Omar, Beşiktaş derbisine damga vurdu. Necip'in kafa vuruşunu çizgiden diziyle çıkartan Omar'ın inanılmaz hamlesi maçın kaderini değiştirdi. Bu müdahaleden sonra Galatasaray Kerem'le peş peşe 2 gol buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisine Omar Elabdellaoui'nin performansı maça damga vurdu. Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 15. dakikada Omar'dan inanılmaz müdahale geldi.

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdiGörüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

HERKES DONDU

Beşiktaş'ın kullandığı kornerde kaptan Necip darbeli kafa vuruşu yaptı. Omar Elabdellaoui çizgiye koşup ters ayağıyla yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi. Omar'ın inanılmaz müdahalesi Beşiktaşlı futbolcuları da şaşırttı.

Akıllara durgunluk veren o an! 'Futbol oynayamaz' denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi!

"FUTBOL OYNAYAMAZ" DENİLDİ

Elindeki havai fişek patlamasıyla gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Omar, 1 sene sahalardan uzak kaldı. Sezonun ikinci yarısıyla kadroya dahil edilen tecrübeli sağ bek, son haftalardaki yükselişini derbide taçlandırdı.

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Omar Elabdellaoui, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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