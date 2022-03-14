Akıllara durgunluk veren o an! "Futbol oynayamaz" denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi
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Elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Omar, Beşiktaş derbisine damga vurdu. Necip'in kafa vuruşunu çizgiden diziyle çıkartan Omar'ın inanılmaz hamlesi maçın kaderini değiştirdi. Bu müdahaleden sonra Galatasaray Kerem'le peş peşe 2 gol buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisine Omar Elabdellaoui'nin performansı maça damga vurdu. Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 15. dakikada Omar'dan inanılmaz müdahale geldi.
HERKES DONDU
Beşiktaş'ın kullandığı kornerde kaptan Necip darbeli kafa vuruşu yaptı. Omar Elabdellaoui çizgiye koşup ters ayağıyla yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi. Omar'ın inanılmaz müdahalesi Beşiktaşlı futbolcuları da şaşırttı.
"FUTBOL OYNAYAMAZ" DENİLDİ
Elindeki havai fişek patlamasıyla gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Omar, 1 sene sahalardan uzak kaldı. Sezonun ikinci yarısıyla kadroya dahil edilen tecrübeli sağ bek, son haftalardaki yükselişini derbide taçlandırdı.