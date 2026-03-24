Haberler

Pedallar Dünya Şampiyonası için dönecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akhisarlı milli sporcu Nazife Tunçel, Eliminatör Milli Takım seçme yarışı hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor. 28-29 Mart tarihlerindeki kritik seçmelerde başarılı olursa İspanya'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Akhisarlı milli sporcu Nazife Tunçel, Eliminatör Milli Takım seçme yarışı öncesinde Sakarya'da kampa girerek hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı sporcu, 28-29 Mart tarihlerinde Sakarya'da yapılacak kritik seçmelerde ilk ikiye girmesi halinde İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Eliminatör disiplininde dikkat çeken isimlerden biri olan Nazife Tunçel, milli takım kadrosuna girebilmek için Sakarya'da yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor. Zorlu parkurlara özel antrenman programı uygulayan Tunçel, hem fiziksel hem de mental olarak yarışa hazırlanıyor.

Hedef Dünya Şampiyonası

28-29 Mart tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek seçme yarışlarında ilk iki sporcu arasına girmeyi hedefleyen Tunçel, bunu başarması halinde 18 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

Başarılı sporcunun sponsorluk desteğini Akt Enerji-Verde Genel Müdürü Bilal Kurulay sağlarken, Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün de Tunçel'e olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Nazife Tunçel, hedefinin milli formayla uluslararası arenada başarı elde etmek olduğunu belirterek, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

