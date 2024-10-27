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Akdeniz Derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 Geçti

Akdeniz Derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 Geçti
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Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Maçta Alanyaspor 25. dakikada Hwang ile öne geçerken, Antalyaspor Djenepo ve Gaich'in golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?

STAT: GAİN Park Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 70 Efecan Karaca), Makouta, Augusto, Janvier (Dk. 78 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 78 Rony Lopes), Hwang

ANTALYASPOR: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 46 Gaich), Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson (Dk. 90+3 Gerxhaliu), Djenepo (Dk. 84 Streek), Samudio (Dk. 62 Townsend)

GOLLER: Dk. 25 Hwang (Alanyaspor) - Dk. 62 Djenepo, Dk. 75 Gaich ( Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Richard (Alanyaspor), Rony Lopes – Thalisson ( Antalyaspor )

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

3'üncü dakikada Antalyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Kaluzinski'nin ortasında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.

25'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ortasına iyi yükselen Hwang'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0

40'ıncı dakikada Antalyaspor kendi sahasından çıkmaya çalıştığı sırada Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan topu kaparak ceza sahası içerisine koşan Augusto'ya gönderdi. Augusto'nun şutunu Petrusenko araya girerek kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi Alanyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

53'üncü dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Augusto'nun, ceza sahasına girip arka direğe gönderdiği topu Antalyaspor'da Veysel Sarı araya girerek uzaklaştırdı.

62'nci dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Larsson'un merkezden gönderdiği pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Djenepo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

75'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson, merkezden geliştirdiği atakta savunma arkasına sarkan Gaich'i topla buluşturdu. Gaich'in topu sürerek ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta top ağları havalandırdı: 1-2

Mücadelede 2-1 Antalyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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