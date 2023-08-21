Akdeniz Belediyesinin yaz spor okulları devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin her yıl ücretsiz düzenlediği yaz futbol okulu, geleceğin yıldız sporcularını keşfetmeye ve yetiştirmeye devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ücretsiz yaz spor okulları, bu yıl 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için 5 farklı spor dalında kurslar veriyor, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Akdeniz'de bu yıl futbol, basketbol, tenis, jimnastik ve yüzme olmak üzere 5 farklı spor dalında verilen yaz okulu kursları büyük ilgi görürken, spor okullarına katılan 2 bin çocuk, sevdikleri ve yetenekli oldukları dallarda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Başkan Gültak'tan geleceğin futbolcularına ziyaret

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Seyfi Ali Türkoğlu - Şafak Erdur Futbol Tesisinde organize edilen yaz futbol okuluna katılarak uzman antrenörler eşliğindeki idmanlara devam eden çocuklar ve ailelerini ziyaret etti. Küçük futbolcuların alkış ve tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Gültak, idmanı izlemek için tesise gelen çocukların aileleri ile de sohbet etti. Miniklerin idmanını da izleyen Gültak, Akdeniz'e onlarca yeni spor tesisi kazandırdıklarını, bakımsızlık nedeniyle atıl hale gelen sahaları da tamamen yenileyip çocuklar ve gençlerin hizmetine açtıklarını ifade etti.

"Her mahallemize tesis kazandırdık, hizmette asla ayırım yapmadık"

Sporu ve sporcuyu önemsediklerinin altını çizen Başkan Gültak, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanımızın destekleri sayesinde, şu an çocuklarımızın idman yaptığı saha FİFA standartlarında bir sahadır. Yani burada şampiyona ve turnuva maçları oynanabilir. Soyunma odaları yenilendi, oturma alanları ve salonlar değişti. Karacailyas'a da çim zeminli, üstü kapalı, altında soyunma odaları, hakem odaları olan yine FİFA standartlarında bir saha kazandırdık. Ayrıca Karaduvar'da bulunan ve bitik hale gelen yerde de güzel bir futbol sahası ve tesisi yaptık, orada yapılan turnuvaya da katıldık" dedi.

Başkan Gültak, hizmette asla ayırım yapmadıklarının ve tüm insanlara değer verdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu; "Dil, din, ırk, mezhep ayırımı yapmıyoruz. Akdeniz gün geçtikçe barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu bir ilçemiz oldu. Şu an burada olan, en kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımız da barışı, huzuru ve kardeşliği koruyacak ve devam ettirecekler." Buluşmada Çankaya Engelli Amatör Spor Kulübü ve Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği adına, spora ve sporculara verdiği desteklerden ötürü Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a plaket takdim edildi. - MERSİN