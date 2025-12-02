Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında duyurdu: Bahis soruşturması büyüyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında bahis soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın büyüyeceğini ifade eden Ömer Çelik, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ivedilikle harekete geçti. Soruşturma daha da büyüyecek. Tüm kamu kurumlarından bilgi talep ediyor. Toplumun büyük bir kesimini mağdur eden bu kirliliği temizleme konusunda ciddi bir irade var. Biz de parti olarak destekliyoruz bu süreci.'' dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te katıldığı bir programın canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN BAHİS SORUŞTURMASINA DESTEK

Ömer Çelik, sunucudan gelen sorunun ardından bahis soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı tebrik eden Ömer Çelik, soruşturmanın büyeyerek devam edeceğini duyurdu.

''SORUŞTURMA DAHA DA BÜYÜYECEK''

Ömer Çelik, yaptığı konuşmada, ''Gerçekten utanç verici, Türkiye Futbol Federasyonu çok cesur bir adım attı. Tebrik ediyoruz onları sonuna kadar gitsinler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ivedilikle harekete geçti. Soruşturma daha da büyüyecek. Tüm kamu kurumlarından bilgi talep ediyor. Toplumun büyük bir kesimini mağdur eden bu kirliliği temizleme konusunda ciddi bir irade var. Biz de parti olarak destekliyoruz bu süreci. Tabi kim suçlu kim değil bunu biz bilemeyiz. Ama gördüğümüz çok yaygın bir hale gelmiş.'' dedi.

''ÜZERİNE SONUNA KADAR GİDİLECEK''

Soruşturmada sonuna kadar gidileceğini ifade eden Çelik, ''Başta futbol olmak üzere birleştirici değerlere zarar veren, şüphe uyandıran birçok kişinin de istismar ettiği bir şey, bunun üzerine sonuna kadar gidilecek. TFF'nin şuana kadar yaptığı açıklamalar cesur ve doğru açıklamalar. Başsavcılığın harekete geçmesi de bunu sonuca ulaştıracaktır.'' sözlerini sarf etti.

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

