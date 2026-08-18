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Kasapoğlu: İzmir'in 9 ilçesinde portatif havuz var

Kasapoğlu: İzmir'in 9 ilçesinde portatif havuz var
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında İzmir'in 9 ilçesinde portatif yüzme havuzu kurulduğunu belirterek, sporun erişilebilirliği ve fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu erişilebilir kılmak için yürüttükleri çalışmalar kapsamında İzmir'in 9 ilçesinde herkesin istifade edebildiği portatif havuz altyapısının sağlandığını bildirdi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Gaziemir Gençlik Spor Salonu önüne kurulan portatif yüzme havuzunda eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'in tüm ilçelerinde faaliyet ve yatırım anlamında birçok çalışmanın olduğunu söyledi.

Sporu daha erişilebilir kılma adına 7 yıldır yürüttükleri bu projenin önemine değinen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Proje çerçevesinde hem var olan havuzlar hem de yaz aylarında faaliyete geçirdiğimiz portatif havuzlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında bu havuzlar var. Başarıyla çalışan havuzlar ve başarıyla çalışan bir süreç. İzmir'imizin de 9 ilçesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin hem de paralimpik anlamda çalışan gençlerimizin istifade ettiği bir portatif havuz altyapısı var. Onu bugün ilk kez sizlerle Gaziemir'de görmüş olduk. Asıl olan fırsat eşitliği. Bu ülkenin her evladının, vatandaşının her bir fırsata olan erişimi bizler için çok kıymetli. Bunu sağlarken de hepimizin büyük bir sorumluluğu ve görevi var."

Kaynak: AA
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