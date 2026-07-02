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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten milli tenisçi Zeynep Sönmez'e destek

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Wimbledon'da Filistin'e destek için karpuz tasarımlı raket kullanan milli tenisçi Zeynep Sönmez'le gurur duyduklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda turnuva yönetiminin Filistin'e destek için broş takmasına izin vermemesinin ardından raketine taktığı "karpuz" tasarımlı titreşim önleyici ile kortta mücadele eden Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz. Zeynep Sönmez'in Filistin hassasiyeti, insanlık değerlerinden yana asil bir duruştur. Soykırım şebekesinin zulümleri karşısında insanlık onurunu ayakta tutanları selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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