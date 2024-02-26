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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Belekoma Tayfa ile bir araya geldi

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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecikspor Kulübünün taraftar grubu Belekoma Tayfa'nın üyeleriyle bir araya geldi. Yaman, etkinlikte projelerini anlattı ve destek sözü verdi.

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecikspor Kulübünün taraftar grubu Belekoma Tayfa'nın üyeleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayırköy belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, kentteki bir kafeteryada düzenlenen etkinlikte grubun kurucularından Samet Avcı ve grup lideri Mert Pekcan tarafından karşılandı.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Yaman, göreve geldiği takdirde Belekoma Tayfa ile Bilecikspor Kulübüne otobüs ve tesis tahsis edeceğini belirtti.

Projelerinin hazır olduğunu ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"İnşallah futbolcu kardeşlerimiz, maçlardan önce ve sonra hem zamanlarını ve istirahatlerini hem de buluşmalarını o tesiste gerçekleştirecekler. Bunu da en kısa sürede yapacağımıza söz veriyoruz. İnşallah hep birlikte Bilecikspor Kulübümüzü TFF 3. Lig'e taşıyarak anılarını hep beraber yaşayacağız. Belekoma Tayfa'nın birlikte oturacağı, birlikte hareket edeceği 3+1 bir dernek planımız da var."

Etkinlikte Yaman'a, belediye meclisi üyesi adayları eşlik etti.

Kaynak: AA / Spor

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