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Ajax, Fortuna Sittard'ı 5-0 Mağlup Etti

Ajax, Fortuna Sittard'ı 5-0 Mağlup Etti
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Ajax'ın gollerini Kenneth Taylor, Bertrand Traore, Youri Baas, Devyne Rensch ve Chuba Akpom kaydetti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Fortuna Sittard'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında Fortuna Sittard'ı ağırladı. Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakanın 9. dakikasında Ajax, Kenneth Taylor'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, 24. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fortuna Sittard'da Rodrigo Guth, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 2-0 Ajax üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Amsterdam temsilcisi, 58. dakikada Youri Baas'ın, 71. dakikada da Devyne Rensch'in attığı gollerle skoru 4-0'a taşıdı. 87. dakikada Chuba Akpom, ev sahibi ekibin 5. golünü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca Ajax, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında Ajax, 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Hollanda ekibi, Avrupa Ligi'nin son haftasında ise 30 Ocak 2025 Perşembe günü Galatasaray ile yine sahasında karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Hollanda Beşiktaş Futbol Dünya Spor

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