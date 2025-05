- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TFF arasında iş birliği

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

2025 Aile Yılı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliği protokolü imza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve çocuklar yer aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Devlet himayesinde bulunan çocuklar arasında taramalar başlatacağız"

Toplantıda açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, aile yapısının güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması ve dezavantajlı bireylerin desteklenmesinin tüm kurumların görevi olduğunu belirterek, "Bakanlığımızla yapacağımız anlaşmayla aile, çocuk hizmetleri, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilerimizle kadınların güçlenmesi için ortak projelere imza atacağız. Projelerin hayata geçirilmesi için üzerimize düşenleri fazlasıyla ve titizlikle yapacağız. Bunu 'pozitif ayrımcılık' değil, doğrudan görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük bir mutlulukla çocuklarımızı burada ağırladık. Onların heyecanına ve yaşam sevinçlerine ortak olduk. Yine nisan ayında, UEFA iş birliğiyle Malatya'da depremden etkilenen çocuklar için futbol etkinlikleri düzenledik. Konteyner kentlerde kalan çocuklarımız maçlarda gönüllerince eğlendiler. Beceri parkurlarında eğitsel oyunlar ile keyifli anlar geçirdiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile iş birliğimizin yarınlara umut olacağına inanıyorum. Bu protokolle devlet himayesinde bulunan çocuklar arasında taramalar başlatacağız. Buradaki yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması için her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

"Yarının büyükleri olan çocukların iyi şartlarda yetişmesi, bir ülkenin teminatıdır"

Sağlam bir aile yapısının, yarınlara güvenle bakan bir toplum inşa ettiğini aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, "Yarının büyükleri olan çocukların iyi şartlarda yetişmesi, bir ülkenin en önemli teminatıdır. Dezavantajlı bireylerin toplumun her alanında yer almaları, toplumsal barışın ve iç huzurun olmazsa olmazıdır. Bu vatan için şehit olanların yakınları ve gazilerimiz de bize emanettir. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu projelerde her zaman seve seve yer alacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bakanımıza, bakanlığımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: "Bu birliktelik; sporun birleştirici gücünü, sosyal hizmetin şefkatiyle buluşturma iradesidir"

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliklerini güçlendirmek için bir arada olduklarını ifade ederek, "Bu protokol devlet korumasındaki çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyeceğimiz kapsamlı bir iş birliğinin başlangıcıdır. Sahadaki futbolcunun elini tutan bir çocuğun gülümsemesi, tribünde ailesiyle maçı izleyen bir annenin heyecanı, gazi bir babanın onurlu bakışı demektir. Bu birliktelik; sporun birleştirici gücünü, sosyal hizmetin şefkatiyle buluşturma iradesidir. Ben bu vesileyle Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulan bu yeni iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Futbol, her zaman bir oyundan fazlası olmuştur"

Futbolun, her zaman bir oyundan fazlası olduğunu belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kimi zaman yeşil sahalarda, kimi zaman mahalle aralarında çocuklar sadece bir topun peşinde değil. Aslında hayallerinin peşinde koşarlar. Bir bağ kurarlar. Takım arkadaşlarıyla, farklı takımı tuttukları kardeşleriyle, tribün de maçı seyrettikleri aileleriyle. Bu anlamda futbol, bir spor dalı olmanın ötesinde kuşakları buluşturan, aile içi iletişimi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir gönül köprüsüdür. Aynı zamanda birleştiren, iyileştiren, umut veren bir sosyal araçtır. 2025 Aile Yılı kapsamında yaptığımız bu iş birliği de, spor aracılığıyla bu köprüleri sağlamlaştırmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Bu protokolle devlet korumasında ve bakım altındaki çocuklarımız, müsabakaları ücretsiz izleyebilecek. Bunun yanı sıra koruyucu aileler ve çocukları, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, milli maçlarda stadyumlarda ücretsiz ağırlanacak. Çocuklarımız, futbolcularla birlikte sahaya çıkarak müsabaka seremonilerinde yer alacak ve unutamayacakları anılar biriktirecek. Aile tribünleri oluşturarak çocuklarımızın, ailelerinin güvenli ve konforlu alanlarda maçları izlemelerini sağlayacağız. Koruma altındaki çocuklarımızdan oluşan takımların teknik destek almasını sağlayacağız. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği, kadınların güçlenmesi gibi sosyal hizmetlerimizin görünürlüğünü artıracağız. Ayrıca engellilerin ve yaşlılarımızın sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak etkinlikler yapacağız. Bu sayede sporun kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü toplumun her kesimine ulaştıracağız. Çocuklarımızı, kadınları, engellileri, yaşlılarımızı aynı tribünde buluşturacağız. Böylece, aile bağlarını güçlendiren, birlik ve beraberlik kültürünü artıran örnek bir model ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

"Aile, toplumun temel taşı, ülkemizin en sağlam kalesidir"

2025 yılını 'Aile yılı' ilan ettiklerini hatırlayan Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Aile, bizim en kadim, en köklü değerlerimizden biridir'. Bu inançla 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik. Çünkü biliyoruz ki, evlatlarımızın aidiyet duygusunu kazandığı ilk yer olan aile, aynı zamanda toplumun temel taşı, ülkemizin en sağlam kalesidir. Nitekim nesillerimizin sağlıklı, öz güvenli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi, sağlam aile yapısıyla mümkündür. Bu anlamda bugün burada attığımız imza, yalnızca bir protokol değildir. Aynı zamanda aileye, çocuklara, gençlere ve geleceğimize verilen bir sözün ifadesidir. Sporun disiplinini, takım ruhunu ve mücadele azmini, sosyal hizmetlerin şefkati, duyarlılığı ve kapsayıcılığı ile buluşturmaktır. Bu protokol, çocuklarımızın hayalleriyle, ailelerimizin umuduyla büyüyecek, sporun diliyle sevgi, saygı ve dayanışma sahaya yansıyacak. Çocuklara verilen her umut, aileye sunulan her destek ve topluma kazandırılan her birey, daha güçlü bir Türkiye'nin habercisidir" diyerek sözlerini tamamlandı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.