Ahmet Ünal Avrupa Judo Şampiyonu Oldu

İSVEÇ'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmet Ünal , "Bu madalyayı kazanmamda annemin ve hocamın büyük emeği var. Orada kendime İstiklal Marşımızı okutacağıma dair söz vermiştim. Benim için çok güzel bir histi" dedi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 'Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde 5 senedir Judo eğitimi alan Down sendromlu milli sporcu Ahmet Ünal, İsveç'te düzenlenen Özel Sporcular Judo Avrupa Şampiyonası'nda sıkletinde (73 kg) Avrupa Şampiyonu unvanını elde ederek tarihe geçti. 2023 yılında İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen 'Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ünal, Antalya'da yapılan 'Özel Sporcular Olimpiyatlarında Trisoma Game 2024' oyunlarında ise 73 kg'da şampiyon olmuştu. Milli sporcu Ahmet Ünal, hocasının ve ailesinin desteği ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hocama birlikte sürekli çalıştım. Pandemi sürecinde de parkta birlikte antrenman yaptık. Bu çalışmaların karşılığında da madalyalarımı kazandım. İlerleyen süreçlerde de dünya şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.

AHMET ÜNAL: BAŞARIMDAKİ EN BÜYÜK ETKEN DİSİPLİN

Ünal, yaşadığı şampiyonluklarda en büyük etkenin disiplinli çalışmak olduğunu ifade ederek, "Büyük hedefim dünya şampiyonu olmak. İsveç'e gidip 8 kişiyi geçerek madalyamı kazandım. Orada olmaktan dolayı çok mutluydum Orada kendime, İstiklal Marşımızı okutacağıma dair söz vermiştim. Gerçekten benim için çok güzel bir histi. Ahmet hoca beni güzel yetiştirdi. Biraz zorlandım ama çok iyiydi. Buradan benimle yaşıt özel sporculara söylemek istiyorum ki çalışmaları gerekiyor. Ben şampiyonluğu almak için çok inat ettim. Burada bana destek olan Buse ablama, anneme ve Ahmet hocama çok teşekkür ederim. En büyük hedefim ilerleyen süreçte Brezilya'da düzenlenecek turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve istiklal marşını okutmak" dedi.

DÖNDÜ ÜNAL: BIKMADAN USANMADAN ONUN İÇİN UĞRAŞTIM

Milli sporcunun annesi Döndü Ünal ise Ahmet Ünal'ın başarılarının tesadüf olmadığını belirterek, "Ancak benim gibi anneler anlarlar beni. Benim sevincim bambaşka sevinç. Çocuk yürür, bir adım atar sevinirsin ya benimki daha bir başka. Sanki koşmaya başladı. Ben asla usanmadım, bıkmadım her şeyine koştum. Özel eğitimine ve okuluna götürdüm. Bıkmadan usanmadan uğraştım. Her şey emekle olur yoksa bir şey yapamazsın ki. Önce ben ona yardım ediyordum artık Ahmet bana yardım ediyor. Şu an her isteğimi yapıyor. O benim yardımcım gibi. Her türlü destekle arkasındayız. Hocalarıma tekrar teşekkür ederim. Hakkını ödeyemem. Bir insana bir şeyi göstermezsen öğrenemez. Her şeyi gösterdi öğretti. Sağ olsunlar. Aileler çocuklarının arkasında dursun. Onları evlere hapsetmesinler" diye konuştu

KOÇYİĞİT: BAŞARMAK ZORUNDA OLANLARDANIZ

Özel bireylerde aile desteğinin önemli olduğunu ifade eden Judo antrenörü Ahmet Koçyiğit "Burada özel çocuklar için özel uygulama okulu var. Okuldan hocalarıyla görüşüp Ahmet'i buldum. Sonra Ahmet'in ebeveynleri ile tanışıp Ahmet'i spora başlatmak istediğimizi söyledim. Sağ olsunlar çok destek oldular. Aile desteği çok önemli. Aile desteği olmadan hiçbir şey olmaz. Ahmet'le birlikte biz 5 sporcu bulmuştuk. Ama diğer sporcuların ailesi destek olmadığı için bir kaç ay sonra bıraktılar. Ahmet devam etti, sonucu hep birlikte görüyoruz. Maalesef Ahmet gibi özel çocuklar sadece evde oturuyorlar, uyuyorlar, yemek yiyorlar, sonra yatıyorlar. Bu kısır döngüyü aşmak lazım. Çocukların sosyalleşmesi lazım. Bizim gibi spor salonuna gelmeleri lazım. ya da sanata yönlendirilmesi lazım. Spor aslında bence ikiye ayrılıyor. Bir başarmak zorunda olanlar, bir de başarmak isteyenler. Biz başarmak zorunda olanlardanız. Başarmak istemiyoruz. Çünkü başka şansımız yok. İlerleyen süreçlerde dünya şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.

'YILIN ENGELLERİ AŞAN SPORCUSU ÖDÜLÜ VERİLDİ'

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen ödül töreninde milli sporcu Ahmet Ünal'a "Yılın engelleri aşan sporcusu" ödülünün verildiğini belirten Koçyiğit "Bana da 'Yılın Spor Adamı Ödülü' verildi. Ahmet'in sayesinde biz de birçok ödül almış olduk. Bu yüzden de biz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz. Belediye başkanımız Baki Demirbaş'ın isteği ve destekleriyle kulübü kurduk. Bize bulunduğumuz salonu hibe ettiler. Biz de buradan yola çıkarak Ahmet'i yetiştirdik. Ahmet'le beraber 1600 tane sporcumuz var. 1600 sporcumuzun yaklaşık 26-27 tanesi milli sporcu. Kuruluşumuzdan bu yana bakarsak 30'dan fazla milli sporcu yetiştirdik" dedi.