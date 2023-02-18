Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti Spor Haberleri - Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. - Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti TRABZON - Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 4 lig şampiyonluğu kazanmış, 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.