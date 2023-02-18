Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti
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- Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti.
- Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti
TRABZON - Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.
Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 4 lig şampiyonluğu kazanmış, 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor