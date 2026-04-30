Ahmet Dal: Hiçbir zaman başarıya olan inancımızı yitirmedik

ERZURUMSPOR Kulüp Başkanı Ahmet Dal, ligin ilk yarısında hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Herkes Erzurumspor'un başarısız olacağını düşünse de başta sahadaki futbolcularımız olmak üzere teknik direktörümüz ve ekibi, bizler yönetim olarak ve tabii ki onursal başkanımız Mehmet Sekmen bu takıma olan inancını kaybetmedi. Hiçbir zaman başarıya olan inancımızı yitirmedik" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Serkan Özbalta, kaptan Mustafa Yumlu; Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nda (KUDAKAF'26) söyleşiye katıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Bir Başarı Hikayesi: Erzurumspor' konulu söyleşide sezonun hikayesini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımın iki kez Süper Lig'den düştüğünü söyledi. Sekmen, "Biz yenile yenile yenmesini öğreneceğiz. Bir düştük, iki düştük; inşallah bundan sonra düşmemenin çarelerini, yollarını arayacağız ve başaracağız. Buraya gelirken zorluk, sıkıntı yaşamadık mı? Takım kamp yapacak, kar yağıyor. Kış şehri, antrenman yapacak yer yok. Yerden ısıtmalı saha lazım dediler. Elektrikli yaptık, fatura ağır geliyordu. Doğalgaz ısıtmalı saha yaptık. Bu başarının altında bu da var. Bu sene inşallah etrafı açılıp kapanabilen, üstü şeffaf bir çim saha yapacağız" açıklamasını yaptı.

AHMET DAL: KOLAY OLMADI

Şampiyonluk hikayesinin 2020-2021 sezonu sonrası Süper Lig'den düşülmesiyle başladığını belirten Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, şunları söyledi:

"Süper Lig için play-off oynayıp elenen Erzurumspor ve o dönemden başlayan transfer yasağı. Yaklaşık 5 dönem, 2,5 yıl transfer yapmadan kendi bünyesindeki oyuncularla; transferde de sözleşme yeniledik. Şampiyonluk için kurulmuş olmasına rağmen, sonraki sene küme düşmemeye oynayan kadroda olan arkadaşlarımız bu hikayenin aslında en başında var. Daha sonrasında transfer yasağı devam ettiği için yeni oyuncu kadroya katamadığımızdan, bunlar birer birer ayrıldılar Erzurum'dan. Erzurum ve Erzurumspor pes etmedi, mücadelesinden vazgeçmedi. Aynı sabır, aynı kararlılıkla ayakta durmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun başında bu badireleri atlattıktan sonra, hocam gibi bugüne kadar elde ettikleri başarılarla ve ortaya koydukları performansla aslında fazlasıyla ödüllendirilmesi gereken ama hak ettikleri değeri görmeyen hocalarımızdan bir tanesi Serkan Özbalta ile hiç mali konuları konuşmadan, sadece bu kadim şehrin kültürünü, geleneklerini bildiği için anlaştık. Hocamız Erzurumspor'la beraber o mücadeleye 1 Temmuz itibarıyla başladı. Oyuncularımızı yeni oyun sistemine geçirmek hiç kolay olmadı. Özellikle ligin ilk yarısında çok hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Herkes Erzurumspor'un başarısız olacağını düşünse bile başta sahadaki futbolcularımız olmak üzere teknik direktörümüz ve ekibi, bizler yönetim olarak ve tabii ki onursal başkanımız Mehmet Sekmen bu takıma olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Biz başarıya olan inancımızı hiçbir zaman yitirmedik."

SERKAN ÖZBALTA: KAZANMA ALIŞKANLIĞI EDİNDİK

Teknik direktörlük kariyerinin 8'inci yılında Ankara Keçiörengücü ve Manisa'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu yaşadığını anlatan Serkan Özbalta, ligin ilk yarısında oyuncuların sisteme adapte olmalarının kolay olmadığını söyledi. 7-8 sene futbol oynamış oyuncuların bazı alışkanlıkları olduğunu ifade eden Özbalta, "Bu alışkanlıkları olan oyuncuları, bizim oynatmak istediğimiz oyun tarzına alıştırmak istediğimiz anda veya zamanlamayla alakalı tabii ki bazı sıkıntılar yaşıyoruz. O dönemlerde oynadığımız oyunun karşılığını sezon sonu alacağımıza inandığımızı aktarmamız biraz zaman alabiliyor. Bu, hem mental açıdan hem de sahada pratiğe döktüğümüz zaman biraz zamanımızı alabiliyor. Bizler de bu sistem ve alışkanlıklarımızı oyunculara aşılayabilme açısından biraz zaman harcadık. Burada bunu yaşadık. Sonra oyuncuların bizlere inancı ve neticelerin desteklemesi gerekiyordu. Neticelerin desteklemesiyle takım oyun alışkanlığı edindi, kazanma alışkanlığını edindi ve bugünlere gelindi diye düşünüyorum" diye konuştu.

MUSTAFA YUMLU: BİZDE GENERAL YOK, HEP ASKER VARDI

Moderatör Rektör Ahmet Hacımüftüoğlu'nun takıma olan katkısıyla ilgili sorusuna cevap veren kaptan Mustafa Yumlu, "Bu sene aslında takıma 5-6 gollük katkı yapabildim. Geçen yıl 10 gole katkı yaptım. Sağ olsun öndeki oynayan oyuncularımız bu sene bize çok fazla iş bırakmadı. Biz daha çok savunmayı iyi yapmaya çalıştık ve bunu da becerdiğimizi düşünüyorum. En az gol yiyen takımız. Çoğu maçı hiç gol yemeden bitirdik. Tabii bu sadece savunma oyuncularıyla olmuyor. Öndeki Eren Tozlu'dan başlayarak çok iyi savunma yaptık. Bizim takımımızda ne komutan vardı ne general. Bizim takımın tamamı askerlerden oluşuyordu. Bizim başarımızın en büyük nedenlerinden birisi takımın asker olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı