Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Konuk ekip rakibini 5-1 mağlup etti. İlk yarıyı lider kapatan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8'e çıkardı.

"ŞAMPİYON GALATASARAY OLDU"

Maçın ardından Galatasaray'ın performansını değerlendiren Çakar, "Milyonlarca Fenerbahçeli, Galatasaray maçını izledikten sonra 'Bu iş bitti' dedi. Galatasaray, yüzde 75-80 ihtimalle şampiyon oldu. Futbolda her şey mümkün ama görünen köy uzakta değil" dedi.

"BÜYÜK TAKIM OLDUKLARINI KANITLADILAR"

Sarı-kırmızılıları öven ünlü yorumcu, "Galatasaray ilk yarıda çok üstün oynamadı, pas hataları yaptı ama buna rağmen devreye 2-1 önde girdi. Kayserispor atak üstünlüğünü almıştı ama büyük takım olduklarını yine kanıtladılar ve soyunma odasına skor olarak önde girdiler. Bu Fenerbahçe'yi irite eder. Galatasaray, ligin ikinci yarısında yine bu takımlarla oynayacak. O yüzden ağır favori Galatasaray. Beşiktaş'ın ne olduğu zaten belliydi Fenerbahçe yönetiminin utanması gerek. Başkanı Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi ama Galatasaray'a diş geçiremiyorlar. Ben hayatımda böyle lig görmedim. Belki gördüm ama çok az rastladım. Aralık ayında fark 8" ifadelerini kullandı.