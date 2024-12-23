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Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı

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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olacağını iddia etti. Kayserispor - Galatasaray maçının ardından konuşan Çakar, sarı-kırmızılıların artık yüzde 80 şampiyon olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Konuk ekip rakibini 5-1 mağlup etti. İlk yarıyı lider kapatan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8'e çıkardı.

"ŞAMPİYON GALATASARAY OLDU"

Maçın ardından Galatasaray'ın performansını değerlendiren Çakar, "Milyonlarca Fenerbahçeli, Galatasaray maçını izledikten sonra 'Bu iş bitti' dedi. Galatasaray, yüzde 75-80 ihtimalle şampiyon oldu. Futbolda her şey mümkün ama görünen köy uzakta değil" dedi.

"BÜYÜK TAKIM OLDUKLARINI KANITLADILAR"

Sarı-kırmızılıları öven ünlü yorumcu, "Galatasaray ilk yarıda çok üstün oynamadı, pas hataları yaptı ama buna rağmen devreye 2-1 önde girdi. Kayserispor atak üstünlüğünü almıştı ama büyük takım olduklarını yine kanıtladılar ve soyunma odasına skor olarak önde girdiler. Bu Fenerbahçe'yi irite eder. Galatasaray, ligin ikinci yarısında yine bu takımlarla oynayacak. O yüzden ağır favori Galatasaray. Beşiktaş'ın ne olduğu zaten belliydi Fenerbahçe yönetiminin utanması gerek. Başkanı Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi ama Galatasaray'a diş geçiremiyorlar. Ben hayatımda böyle lig görmedim. Belki gördüm ama çok az rastladım. Aralık ayında fark 8" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

merak etmeyin Galatasaray'ın yalnız kalmaması için her türlü oyun oynanacaktır Fenerbahçe yine teklenecek gücü ve zaman bitecek mi bekleyip görelim

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Haber YorumlarıG Ergün:

hakemlere rağmen puan farkını 8 e çıkardık aslanlar ya

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Haber YorumlarıDoğan METE:

Ulan bide bunlara spor yorumcusu diyolar. Bu kadar puan farkına rağmen hala yüzde seksen diyor. Bu Fenerbahçe turu geçsin bikini giyeceğim diyen arkadaş baya tedbirli davranmış. Bari yüzde 99 deseydin

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