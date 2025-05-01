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Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti
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Süper Lig'de son haftalara girilirken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına dair tahminlerde bulundu. Çakar, Galatasaray'ın Sivasspor'u yeneceğini, Trabzonspor'a kaybedeceğini, Kayserispor ve Göztepe ile berabere kalacağını, RAMS Başakşehir'i ise yeneceğini belirtti.

Süper Lig'de son haftalara girilirken Ahmet Çakar'dan flaş tahminler geldi. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar açıklamasında, "Galatasaray'ın şampiyon olduğunu size kim söyledi? Yüksek ihtimal olacağını söyleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

TEK TEK SIRALADI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına dair tahmin yapan Çakar, " Sivasspor'u yenerler, Trabzonspor'a kaybeder, Kayserispor ile berabere kalır, Göztepe ile berabere kalır, Başakşehir'i yener. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı yener, Başakşehir'i yener, Eyüpspor'u yener, Hatayspor'u zaten yener, Konyaspor'u yener." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Ahmet abi iskoçlar gibisin alışıksın etek giymeye yine giyersin :)

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Fenerbahceliyim. GS üst üste 3.Şampiyonluğunu kutlamasına az bir süre kalmışken bu fenomen abimiz 2 sene önce yok gözlerimi kapadım, yok yağmurlu bir mayıs gününde FB şampiyonluğunu ilan ediyor demişti. Yani bu abimiz hikaye anlatıyor. GS ı tebrik ediyorum. Bükemediğin bileği öpeceksin.

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