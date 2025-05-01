Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti

Süper Lig'de son haftalara girilirken Ahmet Çakar'dan flaş tahminler geldi. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar açıklamasında, "Galatasaray'ın şampiyon olduğunu size kim söyledi? Yüksek ihtimal olacağını söyleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

TEK TEK SIRALADI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına dair tahmin yapan Çakar, " Sivasspor'u yenerler, Trabzonspor'a kaybeder, Kayserispor ile berabere kalır, Göztepe ile berabere kalır, Başakşehir'i yener. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı yener, Başakşehir'i yener, Eyüpspor'u yener, Hatayspor'u zaten yener, Konyaspor'u yener." şeklinde konuştu.