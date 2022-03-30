Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunan binasında gerçekleşen toplantının ardından Trabzon spor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Ukrayna'da yaşayan 150'ye yakın genç sporcunun savaş bitene kadar Türkiye'deki çeşitli kulüplerin altyapısında çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ağaoğlu, "Bundan 15 gün önce Ukrayna Profesyonel Lig Birliği, vakfımızla iletişime geçti. Çeşitli kulüplerin altyapılarındaki 150'ye yakın sporcusunun antrenman, barınma ve beslenme sorunu yaşadıklarını ifade ettiler. Bu sporcuların kulüplerimizin altyapısında konuşlandırılmasının mümkün olup olamayacağını sormuşlardı. Biz de bir çalışma yaptık ve altyapı imkanları olan kulüplerimize öncelik verdik. Trabzon spor 60 sporcuya, Rize spor 50 sporcuya, Antalya spor, Kayseri spor ve Sivas spor da 33 sporcuya antrenman, barınma, beslenme ve malzeme konusunda kapılarını açtı. Bu 5 kulübün ötesinde biz imkanları elveren kulüplerden talepte bulunduk. Bazı kulüplerimizin altyapısında yeterli barınma imkanı yok. Bazılarının kamp tesisleriyle antrenman tesisleri arasında uzun mesafeler var, ulaşım araçlarıyla yolu kat ederek gidiyorlar. Bu bağlamda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz Tanju Bilgiç ve Ukrayna Büyükelçimiz Yağmur Ahmet Güldere'ye teşekkür ederim. Çalışmalarımız gerçekleşti. 180 kişilik bir uçak kiraladık. Yarın Polonya-Ukrayna sınırındaki havalimanına gidecek. Yarın 143 sporcu ve 11 ebeveyn, saat 14.00'te Trabzon havalimanına intikal edecek ve buradan kulüplerine dağıtılacak. Bütün temennimiz savaşın kısa sürmesi ve bu sporcuların ana yurtlarına dönmesi. Ama biz planlamamızı 6 ay ila 2 yıl arasında bu sporculara ev sahipliği yapacak şekilde yaptık" diye konuştu.

Ligin tescil edilmemesi tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Ligin tescil edilmemesi için hangi sebebi göstereceksiniz? Neye ve hangi veriye dayanarak bu söyleniyor. Suni gündem oluşturmak için ortaya atılan konular bunlar. Küme düşmenin kalkması ya da lig tescil edilmesin diye bir konu konuşulmadı bugün. Ülke futbolunun birçok sorunu var. Türk futbolunun finansmanı açısından son derece önemli olan naklen yayınla ilgili kimse tek kelime etmiyor. MHK'nin aldığı karar çıkana kadar çok sık tartışılıyordu ama bir anda unutuldu. Bütün kulüpleri ve federasyonları yakından ilgilendiren spor yasası neredeyse kanunlaşmak üzere. Bu tartışmanın odağında olan isimlere soruyorum, tasarıyı okudunuz mu? Tabii ki kimse okumadı. Ülke sporunun genel sorunları yerine bu tartışmalarla suni gündem oluşturuluyor" dedi.