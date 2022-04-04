Ahmet Ağaoğlu: Farklı mevki peşinde olan bir insan değilim

"2-3 alternatifli bir karar birliğine vardık"

"Futbolun sorunları çok fazla, birikmeye başladı"

"Kural hatası konuşulmadı"

"Nihat başkana saygı duymak lazım, gerçekten çok yoruldu"

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği'nin yayın ihalesi gündemiyle bir araya geldiği toplantıda tüm kulüp başkanları ile vedalaşan ve istifa kararı alan Nihat Özdemir'in ardından devam eden toplantı sonrasında Trabzon spor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Nihat Özdemir'in istifa edeceğini beklemediğini ancak toplantının başlamasıyla bunu hissettiğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Ben başkanlardan özellikle rica ettim. Çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz herhangi bir karar, söylemiş olduğumuz herhangi bir söz, kullandığınız kelimenin ifade etmiş olduğu anlam şeklinde değil de insanların kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirip kamuoyuna servis ediyorlar. Onun için başkanlardan bugünkü toplantıya birlikte gidelim diye rica ettim. Kesinlikle bugün böyle bir şey beklemiyordum. Toplantı başladığı anda böyle bir şey hissettim. Normal bir atmosfer yoktu. Hemen giriş konuşmasını yaptıktan sonra naklen yayınla alakalı olarak yapmış olduğu toplantılarla alakalı olarak Sayın Nihat Özdemir, bizleri bilgilendirdi ve hemen akabinde istifa ettiğini, olağanüstü genel kurulu kadar olan süreci 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı'nın götüreceğini ifade ettiler" diye konuştu.

Nihat Özdemir'in yorulduğunun altını çizen Ağaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Sadece teşekkür etti. Hakkınızı helal edin, ben sizlere ediyorum dedi. Biz daha şoku yaşarken, toplantıya Servet Bey devam edecek deyip, çıktı kendileri. Saygı duymak lazım. Gerçekten çok yoruldu. Baya sıkıntılı süreç yaşadılar. Hayırlısı olsun diyelim.