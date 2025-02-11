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Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Geçti

Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Serkan Özbalta, rakiplerine saygı duyduklarını vurguladı ve duygusal zorluklara dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Karşımızdaki camiaya çok ciddi saygı duyuyoruz." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duygusal anlamda zor bir maça çıktıklarını söyledi.

Rakip takımın durumunun herkes tarafından bilindiğini belirten Özbalta, "Öncelikle onları tebrik ediyorum. Gencecik çocuklar, ellerinden gelen çabayı gösterdiler ama bir yere kadar gösterebiliyorlar ligde. Bizim için de oyuncular için de kolay bir karşılaşma olmuyor. Farklı duygular içinde çıkıyorsunuz karşılaşmaya. Bir kere çok büyük ihtimalle her futbol takımının kazanabileceği bir müsabaka. Malatyaspor'un bulunduğu durumdan dolayı karşısındaki takımın yüzde 100 favori olduğu karşılaşmalar bunlar. Bu anlamda kolay değil ama bunu başardık, 3 puanı hanemize yazdık. Ligin bir haftasını daha geride bıraktık. Müsabaka ile ilgili ilk kez bir şey konuşmak istemiyorum." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'a saygı duyduklarına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

"Bugünkü maç duygusal açıdan kolay değil. Aşırı derecede profesyonel olmamız istenen bir meslek bu. Karşımızdaki camiaya çok ciddi saygı duyuyoruz. Bir taraftan da herhalde oyuncularım da bana benziyor ki onlar da merhametliler. Çıkıp da 6, 7, 8 gol atmadılar. Normalde ligin averajı var ama maç bittiğinde ben de bu durumdan razıyım. Çünkü çok farklı duygular bunlar. Çok zor durumda olan bir takım var karşınızda. Gencecik çocuklar var, onların duyguları var. 2 hafta üst üste 7 yemiş zaten. Bu maç öncesi 70 gol yemişler."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise Çorum FK taraftarlarının kendisine verdiği, üzerinde, "Çorum- Malatya el ele" ve "6 Şubat unutmadık, unutturmayacağız. Hoş geldiniz Malatya" şeklindeki kartonları gazetecilere gösterdi.

Ligde 2 hafta üst üste sıkıntılı sonuçlar aldıklarını, hafta içi de liglerde olumsuzluklar yaşandığını anlatan Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcu kardeşlerimizin onurlu duruşu ve mücadelesi, taraftarlarımızın bizi terk etmemesi, bizimle beraber buralara kadar gelmesi bizim açımızdan önemlidir. Bunlardan daha önemlisi Çorum halkının bize gösterdiği ilgi, hatta iki sevgili kardeşim Sevil ve Fatma Nisa'nın, 'Çorum- Malatya el ele buraya' yazılı pankartı, arkasından '6 Şubat unutmadık unutmayacağız. Hoş geldiniz Malatya' demesi, futbolun insanları bir araya getirdiği olgu olduğunu burada daha bir daha gördük. Bu küçük kardeşlerimize ve Çorum halkına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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