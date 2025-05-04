Ahlatcı Çorum FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Can Gücer, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı ama biz bu formayı, bu aramayı taşıyorsak her maç önemli." dedi.

Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın istifa etmesinin ardından takımın başında sahaya çıkan??????? Gücer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk karşılaşmasında galibiyet almalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ligde iddialarının bulunmadığını belirten Gücer, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra zorlu bir hafta geçirdik. Tabii ki burada oyuncuların psikolojisini toparlamak kolay değil. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı ama biz bu formayı, bu aramayı taşıyorsak her maç önemli. Lig sonuna kadar da elimizden gelenin en iyisini yine yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren oyuncuların skora katkı sağladığını aktaran Gücer, sahada verdikleri mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür etti.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise alt lige düştükleri için üzgün olduklarını söyledi.

Futbolcularının maçta disiplini elden bırakmadığını dile getiren Sözeri, "Söylenecek bir şey yok. Sonuçta bir alt lige düştük. Aslında maçı 78 dakikaya kadar disiplinli, 1-0 önde götürdük. Beraberlik bile yetmiyordu bize, galip gelmek için uzatmalarda da risk aldık ve nihayetinde kontrataktan golü yedik. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Yani bu kadar yapıyorlar demek ki." dedi.

Şanlıurfaspor'un inişli-çıkışlı bir sezon geçirdiğini ifade eden Sözeri, "Aslında ben de buraya son 3 maç için geldim. Elimden geleni yaptım, fena da olmadı aslında." diye konuştu.

Son 2 maçta 2 gollerinin VAR tarafından iptal edildiğini dile getiren Sözeri, VAR incelemelerinin uzun sürdüğünü belirterek, "Niye bu kadar izleniyor? Bu iptal edilen golümüz 3-4 dakika izlendi. Ofsayt varsa vardır yoksa yoktur. Bu kadar zor mu?" şeklinde görüş belirtti.

Şanlıurfaspor'un daha önce de ligden düştüğünü, dolayısıyla yine üst lige çıkabilecek gücünün olduğunu vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"Önemli olan Şanlıurfaspor'un tekrar ayağa kalkması, küllerinden yeniden doğması. Ben çok üzgünüm. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir travma yaşadım. Şanlıurfaspor'da bazı insanlar var, onlar için taşın altına elimi soktum. Pişman da değilim ama çok üzüldüm. Söylenecek fazla bir şey yok, kelimeler düğümleniyor. Yapacak bir şey yok. Artık Şanlıurfaspor da kendi yolunu tekrar çizecek. Güçlü bir yönetim, güçlü bir takım, güçlü oyuncular var. Sonuçta ilk defa düşmüyor Şanlıurfaspor. Bir defa daha olmuştu bu, tekrar yukarı çıktılar. Güçlü bir yönetimle tekrar ayağa kalkacaktır diye düşünüyorum. Çok üzgünüz. Şanlıurfaspor'dan özür dilemem gerekirse, gerçekten özür diliyorum. Ben de elimden geleni yaptım ekibimle beraber, oyuncular da yaptı aslında ama olmadı. Herkesin yolu açık olsun."