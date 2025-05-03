Ahlatcı Çorum FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Karşılaşıyor
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın Çorum Şehir Stadyumu'nda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile mücadele edecek. Maç saat 16.00'da başlayacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalıları Burak Süleyman ve Hasan Hüseyin Akınay, Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek.
Ligde Ahlatcı Çorum FK, 51 puanla 13'üncü, Kızılkaya Tarım ise 40 puanla 18'inci sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor