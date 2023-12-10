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Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor FK'yi 4-1 Yendi

10 Aralık 2023 15:45 Son Güncelleme: 15:46 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Erzurumspor FK'yi 4-1 mağlup etti. Maçta Ahlatcı Çorum FK'dan Ahmet Sağat, Ozan Sol, Verheydt ve Eren Aydın gol atan isimler oldu.