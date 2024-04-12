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Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Altay ile karşılaşacak

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Altay karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 49 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Kaynak: AA / Spor

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