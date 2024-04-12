Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Altay ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Altay karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 49 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.