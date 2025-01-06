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Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

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Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçında Al-Fayha'yı 2-1 yenerek takımını Kral Kupası'nda yarı finale taşıdı. Suudi Arabistan'a galibiyetle giriş yapan Terim'in ikinci golden sonra yaşadığı sevinç sırasında "Allahu ekber" demesi maçın bile önüne geçti. Öte yandan karşılaşmanın ardından tribünlerden "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratlarını yükseldi.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yeni takımındaki ilk resmi maçında ilk galibiyetini alan Terim'in ikinci golden sonra yaşadığı sevinç maça damga vurdu.

GALİBİYETLE BAŞLADI, KUPADA YARI FİNALDE

Çeyrek final mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Terim'in öğrencileri, bir üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca Terim, Suudi Arabistan kariyerinde açılışı galibiyetle yapmış oldu. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Aberazak Hamdallah kaydetti. Al-Fayha'nın tek golü ise 89. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

GOLÜN SEVİNCİNİ "ALLAHU EKBER" DİYEREK YAŞADI

Tecrbeli teknik adam, takımının 26. dakikada Aberazak Hamdallah ile farkı 2'ye çıkardığı golde büyük bir sevinç yaşadı. Fatih Terim'in İkinci golün ardından "Allahu ekber" sözleriyle sevinç yaşaması maçın bile önüne geçti.

GALATASARAYLILAR DA TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan Fatih Terim'in Al Shabab'ın başındaki ilk maçındaki Galatasaray detayı da dikkat çekti. Terim'in galip ayrılığı karşılaşmada tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.

Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

MAÇ SONRASI "ALLAH KERİM, FATİH TERİM" TEZAHÜRATI

Al-Shabab yarı finalde Al-Feiha ile eşleşirken, kupa maçının ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e tezahüratlarda bulundu. Tribünlerde, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yapıldı.

Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Resmen bukalemun . Güneş ne taraftaysa o tarafa dönüyor . Ortalıkta kimin kılıcı varsa onun kılıcını sallıyor . Böylesine ne denirdi ? Hımmmm, şey denirdi yaaa ... Yalak mıydı ? Yok o hayvanların su içtiği yere denirdi . Amaaann , ona benzer bir şey di .

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Haber YorumlarıStevie Wonder:

İtalyadayken de amenoo mu diyordu acep?

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Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Altın işte her yerde değerli. Başarılar İMPARATOR

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Haber Yorumlarıferhat yörük:

Çabuk moda girmiş ??

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

hacı fatih abimize laf yok..

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Haber YorumlarıHikmet ELKATMIŞ:

ordan kovulduğun da çav bella der.

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Haber Yorumlarıemin yıldız:

tribünlere oynuyor tam bir şovmen.

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Haber YorumlarıCengiz Tuğlu:

Yalaka.

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

???????? namazada başlamıştır sanırım eeee sonuçta müslüman

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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Yunanistan'da ne diyordu acaba :D

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