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Ağrı Kadın Futbol Takımı'ndan Farklı Galibiyet!

Ağrı Kadın Futbol Takımı'ndan Farklı Galibiyet!
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Erzincan Gençler Gücü'nü 8-0 mağlup etti. Takımın yıldızı Müjde Yeşil, 5 golle dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı'nı 8-0 mağlup etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Erzincan'da oynanan karşılaşmada üstün bir performans sergileyerek farklı galibiyete imza attı.

Karşılaşmada Ağrı ekibinin gollerini Müjde Yeşil (5), İrem Başaral (2) ve Zahide Soğukbulak (1) kaydetti.

Maçta 5 gol atan Müjde Yeşil, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Attığım golleri, her koşulda maddi ve manevi desteklerini hissettiğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a, Ağrı Valimiz Mustafa Koç'a ve eşi Neslihan Gül Koç'a armağan ediyorum" dedi.

İki golle galibiyete katkı sağlayan İrem Başaral, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirterek, "Sezon boyunca bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Takımın savunma oyuncusu Zahide Soğukbulak ise müsabaka gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, takımın üstün performansından dolayı futbolcuları tebrik ederek, galibiyetin tüm camiaya hayırlı olmasını diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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