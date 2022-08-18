Ağrı haberleri: Ağrı Dağı Tenis Turnuvası heyecanı

Edinilen Ağrı gelişmesine göre TÜRKİYE'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geleneksel Ağrı Dağı Tenis Turnuvası' başladı.

TÜRKİYE'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geleneksel Ağrı Dağı Tenis Turnuvası' başladı.

Ağrı Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, SERKA ve Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Geleneksel 2'inci Ağrı Dağı Tenis Turnuvası nedeniyle açılış programı gerçekleştirildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tenis kortlarında saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başlayan programa Vali Osman Varol'un yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

35 ilden 30"u kadın, 90'ı erkek toplam 120 sporcunun katıldığı turnuva, 4 gün sürecek.

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