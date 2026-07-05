Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı Dağı'nda sona erdi

TÜRKİYE SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı'da 3 gün süren zorlu etapların ardından sona erdi. Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nı kapsayan 120 kilometrelik parkurda mücadele eden 121 sporcu, organizasyonu Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı noktasında tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın son gününde sporcular, sabah saatlerinde Diyadin Kanyonu'ndan start aldı. Yarışmacılar, Tendürek Dağı'nda 3 bin 500 rakıma ulaştıktan sonra İshak Paşa Sarayı etabını geçerek Ağrı Dağı'ndaki final etabında bitiş çizgisine ulaştı.

Şampiyonanın ardından açıklama yapan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, organizasyonun Ağrı açısından tarihi bir spor etkinliği olduğunu belirterek, "Sabah itibarıyla Diyadin Kanyonu ve Tendürek hattında devam eden yarışlar oldukça heyecan vericiydi. İlk defa Tendürek Dağı'na ulaşan sporcularımız, 3 bin 500 rakımlı üs bölgesinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuyarak bizleri gururlandırdılar. Bu organizasyon, ülkemiz sınırları içerisinde en yüksek irtifada yapılan Enduro ve ATV Şampiyonası olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca 120 kilometrelik parkur uzunluğuyla da dikkat çekiyor" dedi.

'SPOR TURİZMİNİN MERKEZİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ'

Ağrı'nın spor turizminde önemli bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, "Son dönemde güçlenen 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında bölgede sadece güvenlik değil; kamu yatırımları, turizm ve spor alanlarında birçok yeni fırsat doğuyor. 22 farklı şehirden gelen 121 sporcumuzu ağırladık. Ağrı halkının misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Amacımız bu organizasyonu sürdürülebilir kılmak" diye konuştu.

Yarışmaya katılan sporcular da parkurun zorlu olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle unutulmaz bir deneyim sunduğunu belirtti. Güzel ve verimli bir parkur olduğunu ifade eden sporcular, İstanbul'dan gelmenin kolay olmadığını ancak iyi ki geldiklerini dile getirdi. Bölgeye karşı ön yargıların yıkıldığını söyleyen sporcular, gördükleri güzellikleri tüm dostlarına anlatacaklarını söylediler.

Ağrı'da ilk kez düzenlenen, Tendürek Dağı ile Ağrı Dağı'nda motor seslerinin yankılandığı Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı