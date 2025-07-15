Ağrı'da 15 Temmuz İçin Sportif Etkinlikler Düzenlendi

Ağrı'da 15 Temmuz İçin Sportif Etkinlikler Düzenlendi
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli branşlarda sportif etkinlikler düzenledi. Yaklaşık 200 sporcu, dart, masa tenisi, futbol, voleybol ve badminton gibi branşlarda kıyasıya mücadele etti. Etkinlikler, gençlerin milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşamasını amaçladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla kent genelinde çok sayıda sporcunun katılımıyla çeşitli branşlarda sportif etkinlikler düzenlendi.

İl genelindeki gençlerin milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşaması, demokrasinin değerinin daha derin şekilde kavranması ve spor yoluyla farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerde, yaklaşık 200 sporcu dart, masa tenisi, futbol, voleybol ve badminton branşlarında kıyasıya mücadele etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor salonlarında ve açık alanlarda gerçekleşen turnuvalar, genç sporcular ve aileleri tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Etkinlikler kapsamında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 15 Temmuz'un Türk milletinin vatanına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çelebi, "15 Temmuz, milletimizin iradesine, bayrağına ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle kazınan bir kahramanlık günüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle sporcu gençlerimizin birlik ve beraberlik duygularıyla hareket etmelerini önemsiyoruz. Spor; bireyin karakterini şekillendiren, disiplin kazandıran ve milli şuuru pekiştiren bir yaşam biçimidir." dedi.

Çelebi, Ağrı'da gençliğin her alanda desteklendiğini ve sporun tabana yayılması için il genelinde yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Sporcular, etkinliklerin kendilerini hem fiziksel hem de duygusal olarak güçlendirdiğini, böyle anlamlı bir günde mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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