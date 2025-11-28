Haberler

Ağrı 1970 Spor, Cezalar Sonrası Yenilenen Kadrosuyla Silifke'ye Gidiyor

Ağrı 1970 Spor, Cezalar Sonrası Yenilenen Kadrosuyla Silifke'ye Gidiyor
TFF'nin bahis soruşturması sonrası 17 futbolcusu ceza alan Ağrı 1970 Spor, 9 yeni transfer ve kendi altyapısından oyuncularla kadrosunu tamamlayarak, zor koşullara rağmen mücadeleye devam ediyor.

TFF'nin bahis soruşturması sonrası 17 futbolcusu ceza alan ve 7 futbolcusu kalan Ağrı 1970 Spor, 9 transfer ve alt yapıdan aldığı futbolcularla kadrosunu 20'ye tamamlandı. Ağrı temsilcisi, hafta sonu oynayacağı Silifke maçına havai fişeklerle uğurlandı.

TFF'nin bahis soruşturması sonucu Ağrı 1970 Spor'da oynayan Emre Yaşar ve Sedat Yılmaz 12 ay, Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi 6 ay, Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa 3 ay, Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı ile Emirhan Alperen Yılmaz ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kadro omurgası dağılan Ağrı 1970 Spor bu cezalar sonucu 7 kişi kaldı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geride kalan 10 maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 4'üncü sırada yer alan Ağrı 1970 Spor Kulübü, bu hafta gideceği Silifke deplasmanı için adeta yeniden takım oluşturdu.

1'inci Lig kulüpleri Van ve Erzurumspor'dan 9 alt yapı oyuncusunu transfer eden sarı-siyahlı kulüp, kendi alt yapısından futbolcularla kadrosunu 20'ye tamamladı. Yenilenen kadrosuyla çalışmalarını tamamlayan Ağrı ekibi, cezaların ardından oynayacağı ilk maç için Silifke'ye doğru yola çıktı. Ağrıspor, yarın Silifke Belediyespor ile Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Ufuk Balkis, zor koşullara rağmen atılan bu adımın önemine dikkat çekerek, "Ağrı 1970 Spor, her koşulda mücadelesini sürdüren bir takımdır. Tüm imkansızlıklara rağmen gerekli adımları attık ve takımımızı sahaya çıkmaya hazır hale getirdik. Bu süreçte sergilenen fedakarlık ve kararlılık, Ağrı'ya ve Ağrı futboluna duyduğumuz inancın en açık göstergesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
