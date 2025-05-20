Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday
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Ajax'ın teknik direktörlük görevinden gözyaşlarıyla ayrılan Francesco Farioli'nin yerine gelmesi muhtemel iki isim belirlendi. Bu isimler; Manchester United'dan ayrıldığı Ekim 2024'te bu yana boşta olan ve 2017-2022 yılları arasında Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag ve Hollanda Kupası'nı kazanan ve ligi de 7. sırada bitiren Go Ahead Eagles'ın teknik direktörü Paul Simonis.

Ajax'taki teknik direktörlük görevinden gözyaşlarıyla ayrılan Francesco Farioli'nin bu kararı Hollanda kulübünde şaşkınlık yaratırken, İtalyan hocanın yerine gelmesi muhtemel isimler de belli oldu.

9 PUANDAN ŞAMPİYONLUK VERDİ

Son 5 haftaya 9 puan farkla lider girmesine rağmen üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu PSV Eindhoven'a kaptıran Ajax'ta yaşanan hayal kırıklığı, teknik direktör Francesco Farioli'nin istifasıyla katlandı. Ligin son haftasında Twente'yi 2-0 yenmesine rağmen PSV'nin 1 puan gerisinde kalan kırmızı beyazlılarda, teknik direktör Farioli maçın ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı.

ADAYLAR BELLİ OLDU

De Telegraaf'ın haberine göre; Hollanda takımında teknik direktör adaylarının yer aldığı listenin başında iki isim yer alıyor. Ajax'ın hoca adayları arasında favori isim Erik ten Hag. Manchester United'a veda ettiği Ekim 2024'te bu yana boşta olan 55 yaşındaki teknik adam, 2017-2022 yılları arasında Amsterdam ekibini çalıştırmıştı.

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki adayErik ten Hag

Ajax'ın diğer adayı ise Hollanda'da bu sezon bir sürprize imza atarak Hollanda Kupası'nı kazanan ve ligi de 7. sırada bitiren Go Ahead Eagles'ın 40 yaşındaki teknik direktörü Paul Simonis.

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki adayPaul Simonis

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

Son 5 6 haftaya kac puan onde zirvedesin..Sen git bu maclari kazanma..Hele Groningen deplasmanda son saniye golu ile 2-2 berabere kal,psv 1 puan one gecti..Son haftada da psv kazandi ve sampiyon oldu.iyi oldu Ajax'a..Haftalar once sampiyonluk kutlamasi yapmanin bedelini odettiler..

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