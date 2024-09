- Age Hareide: "Türk taraftarlar çok coşkulu"

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide:

İZMİR - İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide, Türkiye maçı öncesinde taraftarların coşkulu oluşuna vurgu yaparak "Türk taraftarların ne kadar coşkulu olduğunu ve futbolu ne kadar çok sevdiğini biz çok iyi biliyoruz. Özellikle milli takıma karşı nasıl bir sevgi beklediklerini de iyi biliyoruz" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda Milli Takımı, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. İzlanda, grubun ilk mücadelesinde sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide, Türkiye maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Age Hareide, tam takım olarak eksiksiz olarak Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Şu anda herkesin durumu çok iyi, herkes oynamaya hazır. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor. Yarın oynayacağımız Türkiye maçı için hazırız" dedi.

Türkiye'nin gruplarındaki en güçlü rakiplerinden biri olduğunu ifade eden Hareide, "Sadece bir antrenman yapabildik, bir günümüzde yolculukla geçti. Oyuncular için zorlu olacak ama hepsinin bu durumun üstesinden gelebileceğine inanıyorum kısa bir zaman olmasına rağmen. İlk maçta sakatlık olmadı. İyi bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda önemli olan beraber olmamız beraber çalışmamız. Oyuncuların kulüp takımlarından milli takıma adaptasyonlarının kısa olması gerekiyor. Bunun önemli olması gerekiyor. Bu yolda da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Enerjimizi tasarruflu harcamamız için de her zaman taktiksel planın ön planda olması gerekiyor. Oyuncuların da bunun yapabileceğine ve bu potansiyelde olduklarını biliyoruz" diye konuştu.

Atmosfer hakkında açıklamalarda bulunan Hareide, "Türkiye'de herhangi bir maçı İstanbul'da veya İzmir'de veya başka bir şehirde oynamak her zaman iyi bir atmosfere karşı oynamak demektir. Biz daha önce bu tarz atmosferlere çıkabildiğimizi gösterdik. Türkiye'nin gerçekten yüksek bir beklentisi var. Taraftarlarının coşkusundan kaynaklanan. Türk Milli Takımı'nın yüksek standardından kaynaklanan yüksek bir beklentisi var. Sonuçta biz de ülkemizden uzakta oynadığımız her maçta da tekrar söylüyorum, 'Türkiye'de her maç hem çok güzel, keyifli, hem coşkulu ve gerçekten geçeceğini biliyoruz.' Biz bu maçı şu anda bekliyoruz. Bizim için güzel olan İzmir'de olmamız, havanın İzlanda'ya göre daha sıcak olması ve güzel bir atmosfer. Yarınki maçı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

"Ofansif oyunculara sahibim"

Türkiye'nin evinde güçlü oynadığını dile getiren 70 yaşındaki teknik adam, nasıl bir sistemle ve kaç forvetle oynayacağımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda ikisi de yeni kulüplere geçtiler. Muhtemelen oynatabilirim. Şu anda başka bir şeye değinmek istiyorum. Benim gerçekten güçlü ofansif oyuncularımın olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok mutluyum. O yüzden farklı seçenekler üzerinde değerlendirebiliriz" dedi.

"Türkiye şansız bir kırmızı kart yedi"

Galler maçında Türkiye'nin şanssız bir kırmızı kart gördüğünü söyleyen Hareide, "Orada bence topa yapılan bir müdahaleydi. Bence olmaması gerekiyordu ama Türkiye'nin gerçekten moral motivasyonu çok iyiydi. 10 kişi kaldıktan sonra iyi reaksiyon verdiler. Hatta son bölümlerde de tehlikeli ataklar geliştirdiler. Ben tekrar bunu söylemek istiyorum. 10 kişi kaldıktan sonra Türkiye Milli Takımı gerçekten standartlarını yükselterek oynadı. Bence bu takıma da iyi bir pozitif enerjiyi verdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gudmundsson: "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var"

Futbolculardan Gudmundsson ise Türk oyuncular hakkında konuşarak, "Şu anda Türk oyuncular üst seviyelerde çok önemli takımlarda oynuyor. Bunlardan bazıları Real Madrid ve Inter Milan. Gerçekten oralarda çok iyi işler yapıyorlar. Çok güzel oyunculara sahip bir milli takım. Sadece bir kaçına değil her birine karşı çok dikkatli olmalıyız. Yüksek seviyede oynanan bir lig. Ondan dolayı gerçekten rakibimize karşı dikkatli olmalıyız" dedi.