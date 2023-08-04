Afyonspor'un reklam, tanıtım, pazarlama danışmanlığı görevine Doç. Dr. Fikret Yaman getirildi

Afyonspor'un reklam, tanıtım ve pazarlama danışmanlığı görevine Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman atandı. Yeni yönetim kurulu ile birlikte çalışacak olan Yaman, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için pazarlama faaliyetlerini koordine edecek.

Afyonspor'un reklam, tanıtım, pazarlama danışmanlığı görevine akademisyen Doç. Dr. Fikret Yaman, Afyonspor'un getirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman, yeni oluşan yönetim kurulu ile birlikte Afyonspor'un reklam, tanıtım ve pazarlama danışmanlığı görevini yürütecek. Kulüp ile sözleşme imzalayan başarılı akademisyen, uzun süredir ivme kazanmayı bekleyen takımın hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli pazarlama faaliyetlerini koordine edecek.

Afyonspor Yöneticisi Fatih Gümüş; "Afyonspor'un yeni yönetimi olarak, Afyonspor'u gerektiği marka değerine ulaştırmak suretiyle elimizden geleni yapacağız. Afyonspor'umuz adına önümüzdeki süreçte yeniliklere açık olmalıyız. Birçok aktivite ve organizasyon ile kulübümüzün marka değerini artırmak için çalışacağız. Bu konuda, alanında uzman olan akademisyen hocamız Fikret Yaman beyefendi ile gerekli görüşmeler sonrasında yeni yol haritamızı belirleyerek karşılıklı koordinasyonu sağlayacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Afyonkarahisar'ımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mor beyazlı takımın yeni yönetim kurulu ile çeşitli projeleri hayata geçireceklerini belirten Dr. Yaman, kısa süre içinde gerek takımın gerekse taraftarların motivasyonu için adımlar atılacağını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR