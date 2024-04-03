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Afyonspor, Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftada Afyonspor evinde mücadele ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Süleyman Yavaşoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Erkasap, Muhammet Mustafa Özbay (Hüseyin İçlek dk. 72), Kerem Kaya, Umut Can Kanber, Emirhan Sefa Öz (Gökdeniz Kara dk. 66), Bedirhan Akbaba, İrfan Köse (Yusuf Can Esendemir dk. 46), Umut Yaşar Keçeci (Samet Semiz dk. 59)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Onur Ramazan Toprak (Mustafa Karaman dk. 90), Metehan Yılmaz, Gökberk Efe (Kanivar Uzun dk. 59), Hasan Berat Kayalı, İlkan Sever (Eray Ataseven dk. 59), Yusuf Acer, İlker Akar, Onurcan Güler (Abdullah Soğucak dk. 80), Sami Satılmış, Rahmi Salih Kaya

Goller: Onur Ramazan Toprak (dk. 66 ve 89) (Altınordu)

Sarı kartlar: İlker Akar (Afyonspor), Kanivar Uzun (Altınordu) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Onur Ramazan Toprak Altınordu Spor Güncel Haberler

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