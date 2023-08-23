Afyonkarahisar Şuhut'ta Alkol Denetimi: Bir Sürücüye 8 Bin 90 TL Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 60 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde bir sürücüye 8 bin 90 TL para cezası kesildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetim yaklaşık 1.5 saat sürdü. 60 sürücünün denetlendiği uygulamada, sürücüler durdurularak ruhsat, ehliyet ve alkol kontrolü yapıldı. Trafik polisleri tarafından sürücülere yönelik trafik kuralları ile ilgili bilgi verildi. Denetimde ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye 8 bin 90 TL para cezası kesildi.