Afyonkarahisar Spor Lisesi Kriket Takımı Türkiye Şampiyonasında Damga Vurdu

Denizli'de düzenlenen Büyükler ve U-19 Kriket Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü büyük bir mücadele örneği gösterdi. Takım, Büyük Kadınlarda Türkiye şampiyonu, Büyük Erkeklerde Türkiye ikincisi, U-19 Kadınlarda Türkiye ikincisi ve U-19 Erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldu. Aldıkları 4 dereceyle Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandılar.

Büyükler ve U-19 Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası 21-26 Kasım tarihleri arasında Denizli'de yapıldı. Toplamda 36 takımın mücadele ettiği Türkiye şampiyonasına Afyonkarahisar Spor Lisesi GSK damga vurdu.

Denizli'de düzenlenen Büyükler ve U-19 kriket Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü büyük bir mücadele örneği gösterdi. Büyük Kadınlarda Türkiye şampiyonu olan Spor Lisesi GSK, Büyük Erkeklerde Türkiye ikincisi, U-19 Kadınlarda Türkiye ikincisi ve U-19 Erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldu.

Afyonkarahisar Spor Lisesi aldığı 4 derece ile birlikte 18-22 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına Büyük Erkeklerde ve Büyük Kadınlarda Kriket Takımı olarak Türkiye'yi temsil edecek. - AFYONKARAHİSAR