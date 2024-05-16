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Afyonkarahisar'da Gençlik Spor Festivalleri düzenlenecek

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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu bu sene ilk kez düzenlenen 'Gençlik Spor Festivalleri' ile zirveye taşınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes için Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan festivalde gençlik, spor ve eğlence bir araya gelecek.

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu bu sene ilk kez düzenlenen "Gençlik Spor Festivalleri" ile zirveye taşınacak.

19 Mayıs Pazar günü Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalde gençlik, spor ve eğlence bir araya geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes için Spor Federasyonu iş birliğinde bu yıl ilk defa 81 ilde kültür sanattan müziğe, spordan yarışmalara kadar birçok etkinliğin yer alacağı "Gençlik Spor Festivalleri" düzenliyor. Afyonkarahisar'da da Zafer Meydanında düzenlenecek olan Gençlik Spor Festivalleri 19 Mayıs Pazar günü saat 14: 30'da başlayacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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