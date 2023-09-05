Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Dünya Motokros Şampiyonası ve MotoFest'i değerlendirdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Dünya'nın gözünün Afyonkarahisar'da olduğu Dünya Motokros Şampiyonası ve en büyük etkinlik MotoFest hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6.'sı düzenlenen MXGP ve MotoFest'in Afyonkarahisar adına oldukça önemli tanıtım içinde büyük katkı sağlayan bir organizasyon olduğunu belirtti. Her yıl geleneksel hale getirilen organizasyon kapsamında yerli ve yabancı binlerce sporcu ile birlikte yurt içi ve yurt dışından pek çok insanı Afyonkarahisar'da ağırlamaktan gurur duyduklarını aktaran Başkan Zeybek açıklamasında; "İlki 2018 yılında yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2023'te yani 5 yılın içerisinde altıncı organizasyonu, altıncı kez şampiyonayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi bunlar kolay çalışma değil. Neredeyse belediye personelimiz iki üç aydır burada. Alanın tespiti ve alanın düzenlemesi gibi pek çok hazırlık çalışması yapıldı. Afyonkarahisar'ın tanıtımı için çok büyük faydası var. Geçtiğimiz yıl 2022 yılında dünyada ülkesini ve ilini en iyi tanıtan il ödülü aldık. Bu sene inşallah farklı bir ödülü tekrar bekliyoruz. Çünkü dünyada dünyanın en iyi pisti, dünyanın en iyi padok ödülüne sahibiz. Görüştüğümüz yarışmacılar, özellikle yurt dışından katılan yarışmacıların tamamı istisnasız buranın en iyi pist olduğunu ifade ediyorlar. Yunanistan'dan gelen bir yarışmacı ile konuştuk. Kendisi 'burası tartışılmaz' diyor. Böyle bir alana sahibiz. Etkinliklerimiz devam ediyor. Yoğun bir katılım var. Geçtiğimiz yıl 200 - 250 bine yakın bir katılımcıyla kapatmıştık. Bu sene hedefimiz 300-350 bin. Bu hedefe de ulaşacağımızdan şüphem yok. Şu anda TÜRKSAT tarafından üç buçuk milyar insana ulaşıldığı söylendi. Genel Müdürümüz de burada zaten. Şampiyona,180 ülkeden den fazla ülkede canlı yayınlanıyor. Bu da bizim için en büyük tanıtım. Sevinçliyiz, gururluyuz. Afyon'u en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz."

İnternet satışları ile şehir dışından pek çok kişinin şampiyona ve Motefest'e ilgi gösterdiğini de duyuran Zeybek; "Motofest için internet üzerinden yapılan satışlara baktığımız da ülkemizin çeşitli yerlerinden bilet alıp da Afyon'a gelen seyirciler var. Örneğin Urfa'dan, Siirt'ten. Bu durum bizi gururlandırıyor. Afyonkarahisar'ımızın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Şehrimizi tanıtmaya devam edeceğiz. 5 günlük süreçte 10 tane sanatçıyı ağırlıyoruz. Bu sene Ustaya Vefa ödülüyle Gülden Karaböcek'i de ağırladık. Gayet de güzel oldu, ona da moral oldu. Alan tıklım tıklım doluydu. Her gece alanımız tıklım tıklım. İğne atsan yere düşmeyecek dedikleri bir seyirci kitlesine sahip. 350 bin katılımcıyı çok rahat yakaladığımızı düşünüyorum. Tüm hemşehrilerimizi herkesi bekliyoruz, davet ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler." şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR