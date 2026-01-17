Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidili Nijerya, Mısır'ı penaltılarda 4-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır Fas'ın Kazablanka kentindeki Stade Mohammed V'de karşı karşıya geldi.

PENALTILARDA KAZANAN NİJERYA

90 dakika golsüz sona erince müsabakada direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarına iyi başlayan Nijerya, rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak turnuvada üçüncü olmayı başardı. Öte yandan Mısır'ın yıldız oyuncusu Mohamed Salah penaltı atışından yararlanamadı.

ONUACHU 11'DE, OSIMHEN YEDEK KULÜBESİNDE

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu maça ilk 11'de başlarken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi yedekler arasında yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

