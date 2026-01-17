Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu
Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır Fas'ın Kazablanka kentindeki Stade Mohammed V'de karşı karşıya geldi.
PENALTILARDA KAZANAN NİJERYA
90 dakika golsüz sona erince müsabakada direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarına iyi başlayan Nijerya, rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak turnuvada üçüncü olmayı başardı. Öte yandan Mısır'ın yıldız oyuncusu Mohamed Salah penaltı atışından yararlanamadı.
ONUACHU 11'DE, OSIMHEN YEDEK KULÜBESİNDE
Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu maça ilk 11'de başlarken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi yedekler arasında yer aldı.