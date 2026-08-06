Afgan Kadın Futbol Takımı Sürgünde Tarihi Dönüş Yaptı

Soyunma odası, maç öncesi rutinlerini yerine getiren futbolcularla dolu. Kimi esneme hareketi yapıp kramponlarını sıkarken, kimisi de motivasyon amaçlı birbirine sarılıyor.Orta saha oyuncusu Fatima Haidari, "Her zaman olduğu gibi güçlü olun çünkü biz Afgan kadınlarını temsil ediyoruz" diyor.Afganistan bayrağı asılı soyunma odasının içinde çalmaya başlayan bir şarkı hemen alkışla karşılanıyor.Kadınlar şarkıya eşlik ederken bazıları gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor.Takım, sahaya çıkmadan önce son bir kez bir araya geliyor ve antrenörlerinin cesaret verici sözlerini dinliyor.Birazdan yıllarca ait olmadıkları söylenen bir yere, futbol sahasına çıkacaklar.Yurt dışında yaşayan Afgan kadın futbolculardan seçilen 23 kişilik kadro, Cook Adaları'na karşı iki resmi olmayan hazırlık maçı oynamak üzere Yeni Zelanda'ya gitti.FIFA'nın Nisan ayında ülke dışındaki Afgan kadınların resmi maçlarda ülkelerini temsil edebileceklerine karar verdi.Bu o karar sonrası ilk maçları olacak.

Kadın takımı, öncesinde Afganistan Futbol Federasyonu'nun onayına ihtiyaç duyuyordu.Ancak Ağustos 2021'de iktidarı geri alan Taliban döneminde onların sahaya çıkması mümkün değildi. Taliban, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar getirerek, onları eğitimden, çoğu meslekten ve organize spordan men etti.2007 yılında kurulan ülkenin kadın milli futbol takımı artık maç yapamaz hale geldi.Futbolcular Avustralya, İngiltere ve Portekiz de bulunduğu farklı ülkelere yerleştirilmek üzere tahliye edildi.Yıllarca süren kampanyalar sonucunda Afgan Kadınlar Birliği adıyla tanınırlık kazandılar.FIFA'nın kararı sayesinde de artık Olimpiyatlar ve Dünya Kupası gibi uluslararası müsabakalara katılma şansı yakalayacaklar.Yeni Zelanda'da bir araya gelen ekip, birlikte oynamaktan heyecan duyuyor.Farklı ülkelerde sığınmacı olarak yaşayan kadın futbolcular, son beş yıldır takım olarak antrenman yapabilmekte zorlanıyordu.Gerekli seyahat belgelerini almaları kolay olmuyordu.Maçtan bir gün önce Auckland'daki otelin lobisinde Manozh Noori ile buluştuk.Tişört ve diz hizasında şort giymişti. Bu görünümün, çok erkeksi olduğu gerekçesiyle akrabalarından sık sık eleştiri aldığını söylüyor.BBC Global Women ekibine konuşan 23 yaşındaki genç kadın, ailesinden bahsederken duygusallaştı.Duraksadı, derin bir nefes aldı ve devam etmeden önce bir anlığına başka yöne baktı. Gözlerinde yaş yok, ancak duygulu olduğu açıkça belli.

Şu anda Avustralya'da yaşayan Noori çocukluğunu Kabil sokaklarında erkek çocuklarla futbol oynayarak geçirdi.Kadın futboluyla televizyonda tanışması sonrası gizlice yerel kulüplere katıldı. Afganistan'da kademeli olarak yükseldi.Ağabeyinin bunu onaylamayacağını bildiği için, tanınma riskini azaltmak amacıyla maske takmaya da çalıştı.Altı yılı aşkın bir sürede lig şampiyonlukları, ulusal şampiyonluklar ve bireysel ödüller kazandı.Sonunda başarısını gizlemek imkansız hale geldi. 2018 civarında, takım arkadaşları onu televizyon röportajı için yüz maskesini çıkarmaya ikna ettiler ve bu röportaj, maçlarının özet görüntüleriyle birlikte haberlerde yayınlandı.Sonra da erkek kardeşinin bunu görebileceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. "Çok korkmuştum" diyen kadın, o ara sürekli görünme endişesi taşıdığını hatırlıyor.Çaresizlik içinde, evin elektriği keserek ailenin haberleri izlemesini engellemeye çalıştı. Ancak haberi bir şekilde duyan ağabeyi beklediği şekilde davrandı.Noori, ağabeyinin, "Bize okuduğunu söylemiştin. Öğretmen ya da doktor olmak istediğini söylemiştin. Bu da ne?" diye bağırdığını anlatıyor.Ağabeyi eğer futbolu bırakmazsa aileye maddi olarak destek vermeyi bırakmakla tehdit etti. Annesinin ağlayarak kendisine, "Bizi maddi olarak geçindiren kişi o. Nasıl geçineceğiz?" diye sorduğunu anlattı.

Noori bir süre futbola ara verdi ve sonra yeniden başladı.Almanya'da yaşayan diğer erkek kardeşinin hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için para gönderdiğini anlattı.Taliban 2021'de iktidara geldiğinde Noori kaçmaya karar verdi. Ancak önce futbol madalyalarını ve kupalarını ailesinin evinin bahçesine gömdü.Kısa bir süre gülümseyerek, "Bir gün geri dönüp onları kazıp çıkaracağım" diyor."Futbol, annemi ve kız kardeşimi Afganistan'dan çıkarmama yardımcı oldu" diye anlattı.Avustralya'ya taşındıktan ve kendini bir futbolcu olarak kanıtladıktan iki yıl sonra, onları da yanına getirmeyi başardı.Bu, kız kardeşinin tekrar eğitimine devam edebileceği anlamına geliyordu.Erkek kardeşi spor yapmalarını istemese de, eğitimlerini her zaman desteklemişti. Noori, "Umarım erkek kardeşim artık kötü bir insan olmadığımı anlar" diyor.O ve takım arkadaşları Auckland'daki maçlara hazırlanırken, futbolu, ülkelerinin yakın tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini atlatmalarının nedeni olarak tanımlıyor.Takımdaki Mursal Sadat da Avustralya'da yaşıyor."Eğer futbolcu olmasaydım, hala Afganistan'da, eğitim görmesine, sesini çıkarmasına veya kendi geleceğini seçmesine izin verilmeyen milyonlarca kızdan biri olacaktım" diyor.Şu anda 24 yaşında olan genç kadın, futbol antrenörü olduğu gibi aynı zamanda sivil toplum örgütünde mülteciler, kadın hakları ve insan hakları savunucusu olarak görev yapıyor.

Mursal Sadat, Afganistan'dayken birçok kez yargılandığını, tacize uğradığını anlattı.Kendisine spor yapan bir kadınla kimsenin evlenmek istemeyeceği söylendi.Bugün Afganistan'da bulunan bir adamla nişanlı. Onun ve ailesinin futbol kariyerini desteklediğini söylüyor: "Bana, 'Sen ailemizin gururusun. Senin gibi birine sahip olduğumuz için çok şanslıyız' diyorlar."Oyuncular, Cook Adaları'yla karşılaşmak üzere Auckland'ın şiddetli yağmuru altında sahaya çıktıklarında, hava koşullarından etkilenmeden enerjilerini ve kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. Kendi ülkelerinde çok daha zorlu koşullarla karşılaşmışlardı.Defans oyuncusu Najma Arefi, kadınlara, genellikle erkekler tarafından tercih edilmeyen antrenman saatleri verildiği için 45°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda antrenman yapmak zorunda kaldığını hatırlıyor.Yine de pes etmedi.22 yaşındaki gencin çabaları sonunda Herat merkezli bir takımın ulusal şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.Ona göre bu zafer, şehirde kadın sporuna yönelik bakışı değiştirdi."Herat'ın her yerinde bizim reklam panolarımız vardı" diye hatırlıyor: "İnsanlar gurur duyuyordu. Daha fazla aile kızlarının futbol oynamasına izin vermeye başladı."Şu anda İngiltere'nin kuzeyindeki Doncaster şehrinde yaşıyor. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından İngiltere'ye geldi.Kendisini dışa dönük biri olarak tanımlayan kadın, Afganistan'da büyürken hayal bile edemediği fırsatlara şimdi sahip olduğunu söylüyor.

Najma Arefi, üniversitede ceza hukuku da okuyor.Kararlarını bağımsız olarak alabildiğinini söyledikten sonra "Bu özgürlüğe sahip olmak inanılmaz" diyor.Yine de, ülkesinde kadınlara tanınmayan özgürlükler nedeniyle sık sık suçluluk duyduğunu ve son derece üzüldüğünü itiraf ediyor."Milyonlarca kız çocuğu eğitim alma veya hayallerinin peşinden gitme şansına sahip değil. Her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmem gerektiğini hissediyorum.""Bazen kendime çok fazla baskı yapıyorum" diyor gözlerinden yaşlar süzülürken.Arefi, takımın kurucusu Khalida Popal'a da, FIFA'ya tanınma baskısı yapmasından dolayı teşekkür ediyor."Taliban'ın onayı olmadan" FIFA'nın tanınmasını almanın tarihe geçtiğini söyledi."Bu resmi statü, her zaman gurur duyacağım bir şey" dedi.BBC, Taliban'ın spor direktörü Ahmedullah Wasiq'e ulaştı ve FIFA'nın kadın futbol takımına verdiği destek hakkında soru sordu.Bu soruya yorum yapmayan Wasiq, FIFA yetkililerinden ülkeyi ziyaret etmesini ve futbola verilen desteği yeniden başlatmasını istedi.FIFA, Taliban iktidara geldikten sonra büyük ölçüde desteğini çekti. Desteğin yeniden başlatılmasının kadınların futbol oynamasına izin verilmesine bağlı olacağını kaydetti.Auckland'daki maç başa baş geçti.İlk maçta Cook Adaları tek golle 1-0'lık galibiyet elde etti. Üç gün sonra, Afgan takımının tüm çabalarına rağmen, Cook Adaları bu kez 3-0'lık skorla tekrar kazandı.Ancak oyuncular için bu maçlar, iki yenilgiden çok daha büyük bir anlam ifade ediyor.Sahaya dönüş ve sürgüne, ailelerinden ayrı kalmaya ve yıllarca süren belirsizliğe rağmen Afganistanlı kadın futbolcuların ortadan kaybolmayı reddettiğinin kanıtı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .