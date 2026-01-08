Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mali-Senegal, Kamerun-Fas, Cezayir-Nijerya ve Mısır-Fildişi Sahili takımları karşı karşıya gelecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final müsabakalı, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Mali-Senegal

22.00 Kamerun-Fas

Cumartesi:

19.00 Cezayir-Nijerya

22.00 Mısır-Fildişi Sahili

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
