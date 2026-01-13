Futboldan daha fazlasına sahne olan Afrika Uluslar Kupası

35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025), " Futbol, bir oyundan fazlası" dedirten ve kıtanın hafızasına kazınacak futbolun ötesinde ilham verici sahnelere dönüşen dokunaklı insan hikayeleriyle dolu bir etkinlik olarak tarihe tanıklık ediyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda tribünlerde taraftarların, sahada oynanan futbolu izlemek dışında kıtanın sömürülmesi, savaşlar ile iç çatışmalara ve ırkçılığa karşı tepkileri de dikkati çekti.

Turnuva, Afrika futbolunun hafızasına kazınacak insan hikayeleriyle dolu bir şekilde devam ediyor.

Tribünler, futbolun ötesinde ilham verici sahnelere dönüşen, dokunaklı insan hikayeleriyle dolu. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 24 takımın futbolcuları Fas'a geleneksel kıyafetlerle gelirken, taraftarların tribünlerdeki dansları, giydikleri geleneksel kıyafetler ve müzik aletleri de turnuvaya renk katıyor.

Lumumba anısına maç boyunca heykel gibi hareketsiz duran taraftar

Sosyal medyada da çok paylaşılan tribünlerdeki en çarpıcı görüntüde ise bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti taraftarı, Afrika'nın özgürleşmesi için mücadele veren isimlerden Patrice Lumumba anısını yaşatmak için yaptığı hareket yer aldı.

"Patrice Lumumba'nın torunu" lakaplı Kongolu taraftar Michel Coca Mbuladinga'nın takımının maçları sırasında hareketsiz ve sessiz bir şekilde heykel gibi durması sosyal medyada da gündeme oturdu.

Mbuladinga, ülkesinin ilk başbakanı Patrice Lumumba'nın, iktidara gelmesinden sadece bir yıl sonra, 1961'de öldürülmesinin ardından Lumumba anısına takımının tüm maçları boyunca hareketsiz bir şekilde ayakta durup sağ kolunu gökyüzüne doğru kaldırdı. Taraftar, eski devlet başkanın anısını her maçta 90 dakika boyunca Lumumba için yapılan heykeldeki pozu gibi ayakta sabit kalarak onurlandırdı.

Patrice Lumumba, Afrika'nın özgürleşmesi için mücadele verip ülkesini Belçika sömürgeciliğinden bağımsızlığa kavuşturduktan bir yıl sonra, 1961 yılında Afrika tarihinin en karanlık bölümlerinden birinde öldürülürken cesedi asitte eritildi ve daha sonra yapılan soruşturmalarda, Belçika'nın kalıntılarının bir kısmını sakladığı ortaya çıktı.

Cesedinin eritilerek yok edilmesinden sonra vücudundan geriye kalan tek parça olan dişi, 20 Haziran 2022'de yani 61 yıl sonra Brüksel'de ailesine teslim edildi.

Mbuladinga, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin son 16 turunda turnuvadan elenmesine rağmen tribünlerdeki en öne çıkan ve etkili isimlerden biri olmayı başardı.

Afrika Uluslar Kupası'nda tek gözle oynayan futbolcu azim ve mücadele modeli oldu

Turnuvadaki futbolcu hikayeleri arasında ise Burkina Faso'lu 23 yaşındaki forveti Georgi Minungo'nun bir gözünde görme yetisini kaybetmesine rağmen futbol kariyerine devam etmesi öne çıktı.

ABD'nin futbol kulübü Seattle Sounders'da forma giyen oyuncu, 2023 yılında sol gözünde ciddi bir sağlık sorunu yaşadı ve ameliyat sonrasında görme yetisini tamamen kaybetti.

Minungo, ülkesinin turnuvaya katılmasında ve son 16 turuna yükselmesinde rol oynayarak kıta gençliği için azim ve mücadele modeli oldu.

Uzun yol kat eden taraftarlar

Cezayirli bir taraftar, Hindistan'dan Fas'a büyük bölümünü bisikletle tamamladığı yaklaşık 18 bin kilometrelik yolu kat ederken görme engelli Faslı taraftar da 560 kilometre yol alarak takımına destek verdi.

Görme engelli Faslı taraftar Muhammed Boukhaliq, milli takımını desteklemek için 560 kilometre yol kat etti.

Organizasyon, ülkesini desteklemek için Hindistan'dan yola çıkan ve büyük bölümünü bisikletle yaklaşık 18 bin kilometre yol kat eden Cezayirli taraftar Muhammed Dastnasin'in hikayesi de dahil olmak üzere birçok olaya sahne oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025), yarı final maçları yarın oynanacak. Senegal-Mısır maçı TSİ 20.00'de, Nijerya-Fas karşılaşması ise TSİ 23.00'te oynanacak.

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın yarı finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan Victor Osimhen (Nijerya) ile Ismail Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya), Samsunspor'dan Cherif Ndiaye (Senegal) yarı finalde takımlarının kadrosunda yer alacak.

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Son finalist Nijerya bu kez yarım kalan işi tamamlayıp kupayı müzesine götürmek istiyor. Turnuvanın en başarılı ülkesi olarak 7 şampiyonluk elde eden Mısır, yeni bir zafere ulaşmaya çalışacak. Tarihte bir kez kıtanın en büyüğü olma sevincini yaşayan Senegal ise yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.