Afrika Uluslar Kupası başladı: Takımlar, favoriler, format ve Türkiye Ligi'nde forma giyen futbolcular

35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) Fas'ta başladı. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fas, Komorlar'ı Brahim Díaz ve Ayoub El Kaabi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) düzenlediği turnuvanun finali 18 Ocak 2026'da Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak.

Turnuvada maçların oynanacağı diğer kentler ise Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir.

Ev sahibi Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atmıştı ve turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Ancak İspanya ve Portekiz'le birlikte 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden de olan Fas, 1976'dan bu yana Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa hasret.

Fas'ın dışında diğer favoriler ise iki yıl önceki son turnuvanın şampiyon Fildişi Sahili, son finalist Nijerya ve yedi şampiyonlukla turnuvanın en başarılı ülkesi Mısır.

Afrika Uluslar Kupası'nı bugüne dek Kamerun beş; Gana dört; Nijerya ve Fildişi Sahili üç; Cezayir ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti iki; Senegal, Fas, Tunus, Zambiya, Güney Afrika, Etiyopya, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti ise birer kez kazandı.

Özellikle Avrupa kulüplerinin uzun süredir, oyuncularını sezon ortasında belli bir süre kullanamadıkları için eleştirdikleri turnuva, 2028'den itibaren iki yerine dört yılda bir yapılacak.

Altı grup, 24 takım, 52 maç

Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım, dörderli altı grupta mücadele ediyor.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 12 takımla en iyi dört grup üçüncüsü takımlar, son 16 turuna kalacak.

Bu turdan itibaren tüm maçlar eleme usulüyle oynanacak.

Çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından şampiyon belli olacak.

Türkiye Süper Ligi'den 21 futbolcu turnuvada forma giyecek

Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden 11 takımdan 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarının kadrolarına çağırıldı.

Turnuvaya Türkiye'den en fazla futbolcu gönderen takımlar, üçer oyuncuyla Galatasaray ve Corendon Alanyaspor.