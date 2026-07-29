Haberler

AFC, FIFA'nın "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına tepki gösterdi:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "AFC'ye bu öneri konusunda danışılmamıştır ve AFC, uygun ve yerleşik yönetişim kanalları aracılığıyla bu konuyu inceleme ve tartışma fırsatı tanınmadan böylesine önemli bir meselenin kamuoyuna açıklanmış olmasından dolayı hayal kırıklığı duymaktadır"

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

Konfederasyonun açıklamasında, "AFC'ye bu öneri konusunda danışılmamıştır ve AFC, uygun ve yerleşik yönetişim kanalları aracılığıyla bu konuyu inceleme ve tartışma fırsatı tanınmadan böylesine önemli bir meselenin kamuoyuna açıklanmış olmasından dolayı hayal kırıklığı duymaktadır." denildi.

Küresel futbolun geleceğini güçlendirebilecek yenilikçi yaklaşımların araştırılmasının önemini kabul etmekle birlikte bu kadar önemli sonuçları olan girişimlerin şeffaflık ve anlamlı istişare ilkelerine dayandırılması gerektiğini vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolun ticari ve mali geleceğini yeniden şekillendirebilecek kararlar, herhangi bir önerinin ilgili karar alma organlarına sunulmasından önce konfederasyonlar, üye federasyonlar ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir ön istişare sürecini gerektirmektedir. AFC, tüm paydaşlara öneriyi tam olarak değerlendirebilmeleri için yeterli bilgi ve uygun süre tanınması gerektiğine kesin olarak inanmaktadır. Böyle bir süreç, alınacak her kararın küresel futbol camiasının ortak çıkarlarını yansıtmasını ve FIFA'nın yönetişim çerçevesine duyulan güveni pekiştirmesini sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Küresel futbolun altı konfederasyonundan biri olan AFC, dünya futbolunun sürekli büyümesine olan bağlılığını sürdürmektedir."

Kaynak: AA
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'ne İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir de Galatasaray'dan transfer

Gençlerbirliği'ne İrfan Can'ın ardından bir yıldız da Galatasaray'dan
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama

Özgür Özel'in bu görüntülerine açıklama geldi
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti

Acı haberi alan şeflerin dünyası başlarına yıkıldı

Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar

FIFA'dan Türk kulübüne flaş ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar