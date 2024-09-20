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Adnan Polat'tan Galatasaray'a Destek Çağrısı

Adnan Polat'tan Galatasaray'a Destek Çağrısı
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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetime destek verilmesi gerektiğini belirtti. Özbek'in yönetiminin başarısızlığının tartışılmaması gerektiğini ifade eden Polat, Florya arazisinin değerlendirilmesi ve yaklaşan mali genel kurul hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı camianın Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna destek olması gerektiğini söyledi.

Katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına konuşan Polat, Galatasaray Kulübünde son dönemde yaşanan gelişmeler, Florya arazisinin durumu ve Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapılacak derbi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpte mali genel kurulun yaklaştığını aktaran Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı olmamız için kesinlikle camianın birlik ve beraberliği sağlaması gerek. Bu birlik ve beraberliği bozmak, gereksiz yere yönetimi yıpratmak isteyen çok kişi var. Herhalde kafalarında kendileri gelmek gibi başka şeyler var. Bunun olmaması lazım. Bu Galatasaray'a zarar veriyor. Dursun Özbek ve yönetimi şu ana kadar başarılı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz çok üzdü, büyük bir maddi kayba neden oldu ama bunlar futbolda var. Galatasaray camiasına tavsiyem ve çağrım yönetime sahip çıkmaları olabilir. Yönetimi bu kadar kolay harcamamalılar. Uzun zamandır hizmet eden bir başkan var. Onun arkasında durmak gerek. Hem kendi camianın içinde hem de dışarıdaki rakiplerle mücadele etmek kolay değil. Yapılanları doğru ve sağlıklı bulmuyorum. Mali kongrede ibra edilmeyecekmiş. Böyle bir saçmalığı lütfen kimse yapmasın. Yönetimin içinde karaborsa ile ilgili çıkan haberler var. Dursun başkan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu iddialar araştırılsın. Gerçekliği varsa onların kafaları kopartılsın. Ancak büyük yönetimi bir anda harcayıp göndermenin arkasında başka hesapların olduğunu düşünüyorum."

Florya arazisinin hasılat paylaşımıyla değerlendirilmesi için çıkılacak ihalenin komisyon başkanlığını yapan Adnan Polat, "İhale dosyasını tamamlamaya çalışıyoruz. Onu bitirir bitirmek ilana çıkıp teklifleri isteyeceğiz. İhaleyi alacak şirketin en yüksek teklifi vermesi, bu projeyi yapacak ekonomik ve teknik güçte olması gerek. En yüksek fiyat kriterlerimizden bir tanesi. Önemli olan doğru ve iyi fiyatla, zamanında burayı bitirmek. Bu işin içinde de başka hesapları olanlar var. Hayatında inşaatla uzaktan yakından ilgisi olmayanlardan da yorum geliyor. Hayatım boyunca inşaatın içindeyim. Florya'nın değerini biliyorum. Metrekaresi için 15 bin dolarlardan bahsediyorlar. Böyle rakamlar yok. Daha gerçekçi olmak gerek. Burası için metrekaresi 6 bin dolardan 600 milyon dolarlık ciro bekliyoruz. Biz yüzde 50'nin altında vermeyiz. Yani Galatasaray'ın minimum 300 milyon dolar geliri olması lazım. En önemi unsurlardan biri de gelecek firmanın önden 70 milyon dolar avans vermesi. Bu sayede Bankalar Birliği borcundan çıkacak Galatasaray'ı 3-4 yılda 120 milyon dolar faiz yükünden kurtaracak. Bunu da bir gelir olarak saymak gerek." diye konuştu.

"Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz"

Adnan Polat, sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'e galibiyet için gideceğini dile getirdi.

İki takım arasındaki tarihi rekabetin önemine değinen Polat, şunları kaydetti:

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri futbolun ruhu, her türlü rengi katan bir mücadele. Deplasmanda oynamanın dezavantajı var ama biz Galatasaray'ız. Geçen sezonlarda oradaki maçlarda iyi sonuçlar aldık. Galatasaray'ın futbolu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz. Ancak derbilerin neticesini tahmin etmek mümkün değil. İki takımın da kazanma şansı yüksek."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un futbolculuk döneminde yöneticiliğini yaptığının hatırlatılması üzerine Polat, "Okan ile gurur duyuyorum. Galatasaray'da 16 yaşında altyapıdan A takıma geçti. Hep yıldız futbolcu olarak oynadı. Sonra İtalya'ya gitti. Orada da çok başarılı oldu. Teknik direktörlüğünde Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı aldı. Başakşehir'i Süper Lig şampiyonu yaptı. Galatasaray'da yeni kurulan takımı 2 sezon üstü üste şampiyon yaptı. Okan daha ne yapsın. Kendisiyle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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