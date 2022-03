Adil Gevrek: "Eğer böyle bir şey varsa lig bu şekilde tescil edilemez"

İSTANBUL (İHA) - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, görevden alınan hakemler için yaptığı açıklamada, "Bu hakemlerin performansı mı düşüktü? O hakemlerle ilgili bir sıkıntı mı var? Bir şaibe mi var? Ne varsa bilmek istiyoruz. Eğer böyle bir şey varsa lig bu şekilde tescil edilemez. Yoksa o zaman bu hakemler niye görevden aldınız?" dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Bazı gerçeklerin üstünün örtülemez olduğunu söyleyen Adil Gevrek, "Ligin yüzde 80'i bitti. Futbolda maalesef çok konuşulacak özellikle de hakem hataları var. Yeni Malatyaspor olarak hakemlerden dolayı çok ciddi şekilde canımız yandı. Ligin sonuncuyuz. Futbolda her zaman şampiyon olamazsın, her zaman kazanmazsın. Futbolun güzelliği de bu. 8 yıldır yöneticilik yapıyorum. Başarılar yakaladık, başarısız olduk. Her zaman adalet olmalı dedik. Adaleti sadece kendimiz için değil, tüm takımlar için istedik. Bu sene hakem hatalarından dolayı çok ciddi puanlar kaybettik. Bariz hatalardan en az 13 puan kaybettik. Bu puan kayıpları sadece Malatya için değil. Türk futbolunda gerçekten diğer rakiplerimiz için de geçerli. Hakem hataları da olur. Ama VAR denen bir şey var. VAR bazen çare olmazken, bazen de çağrılırken, göz göre göre bazı penaltılar kararlar veriliyor ki bunlar da çok ciddi şekilde tartışılacak kararlar. Son maçımızda bir penaltı kararı verildi, emin olun ki penaltı o verilen penaltı kararını o kadar inceledim ki, hakemlere sordum. Hakem vermiyor, VAR'daki hakem çağırıyor. VAR'daki hakem penaltıyı verirken, 'Ver gitsin' diyor. Bu bizim kulağımıza geldi. Bugüne kadar öyle mi yaptınız? Penaltı ile alakası yok. Ne konuşuldu açıklanmasını istiyoruz. Penaltıdan sonra tekrarladı. Türkiye'de bunun gibi kaç tane oldu da tekrarladınız" diye konuştu.

"Eğer böyle bir şey varsa lig bu şekilde tescil edilemez"

Hakemlerin görevden alınmasıyla ilgili düşünlerini dile getiren Gevrek, "Tek taraflı feshedildi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yapılmış mı? Ligin bitmesine 10 hafta kala, bir anda karar verip, hakemleri görevden alıyorsunuz. Soruyoruz, merak ediyoruz. O hakemler maçlarımızı yönetti. Bu hakemlerin performansı mı düşüktü? O hakemlerle ilgili bir sıkıntı mı var? Bir şaibe mi var? Ne varsa bilmek istiyoruz. Eğer böyle bir şey varsa lig bu şekilde tescil edilemez. Yoksa o zaman bu hakemler niye görevden aldınız? Avrupa kupalarında maç yönetmiş hakemleri bir anda siz görevden alıyorsanız bir sıkıntı var. Bana göre yapmanız gereken, 10 haftayı bitirip, hakemleri çağırıp ödüllendirip, teşekkür etmeniz lazım. Biz bunun altında bir şey aramayacak mıyız? Sadece biz mi, Türk futbolunda kimse bir şey aramayacak mı? Bence aranır. Eğer bu hakemlerin yönettiği maçlarda sıkıntı varsa biz o zaman sonuna kadar Yeni Malatyaspor olarak haklarımızı arayacağız. Dünyada ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Hakemlerin verdiği kararlar o kadar etkin ki 90 dakikaya. Bu kadar hatalar varsa o zaman yönetimden bir hata varsa bizim de çıkıp bir şeyler yapmamız lazım. Hakemlerden çok canımız yandı" şeklinde konuştu.

"TFF yönetimi ve başkanı sınıfta kalmıştır"

Türk futbolunun çok sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Gevrek, "Yayın ihalesi ile alakalı. İlk indirim yapılacağı zaman pandemiden dolayı sıkıntı vardı, konuştuk bir kereye mahsus indirim yapılacak dedik. Bunun devamı olmayacak denildi. Maalesef her sene indirim yapıldı. Bu Anadolu takımlarını uçuruma götürdü. Son 3 yıl içerisinde Anadolu takımlarının yayın gelirlerinde kayıplar yaşadı. Bunların sebebi nedir? Marka değerimizi düşüren, hakem hatalarından tutun çok şey var. TFF'nin sadece işi gelen parayı bir kısmını ayırıp, bir kısmını yollamak mıdır? Proje üretmek değil midir? Marka değerini yükseltmek değil midir? Maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Biz yönetici olarak hatalarımız vardır. Türk futbolunun ekonomisini yöneten TFF'dir. Son 3 yıl içerisinde Anadolu kulüpleri kendini çeviremez hale geldi. Maalesef biz siyasilerden destek alamıyoruz. Kaynağı oyuncu alıp, satarak yaptık. 11 milyon Euro'ya yakın oyuncu sattık. Eğer doğruları söylemezsek Türk futbolu düzelemez. 8 yılın 6 yılını borçsuz götürdük. Türk futbolunu sıkıntılı günler bekliyor. Biz Süper Lig'e çıkarken 17 milyon 500 bin Euro alırken, bugün ligde kalan bir takım 5 milyon Euro alamıyor. Şu anki mevcut sözleşmeden bahsediyorum. Yapılacak ihalede bunu da alamayacak. Bu işin başına olan insanlar bu hesabı yapmıyor mu? Kusura bakmasınlar TFF yönetimi ve başkanı sınıfta kalmıştır. Türk futbolu ekonomi anlamında çok büyük bir sıkıntıya sokmuştur. İndirimlere ilk sene evet dedik. Sonrasına imza atmadım. Biz hesabımızı gelecek paraya göre yaptık. Anadolu takımları ciddi bir darbe almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk futbolunun radikal kararlar alması gerekiyor"

Malatya'da gereken mücadeleyi verdiklerinin altını çizen Adil Gevrek, "Yalnız bırakıldık. Tek başımıza 8 yıldır mücadele ediyoruz. Zor zamanımızda ne siyasetçilerimiz ne de iş adamlarımızdan destek alabildik. Takım iyiyken, herkes ön tarafa dizilmişti. O zaman siz buraya fotoğraf vermeye gelmişiniz. İyi günde varım diyorsanız, kötü günde de sahip çıkacaksınız. Düştüğü gibi yerden kalkması için de bir olmamız lazım. Türk futbolunun radikal kararlar alması gerekiyor. Radikal kararlar bir gecede hakemleri değiştirmek değil. Bu bir kaostur. Bu hakemlerin yönettiği maçı her yerde hakkımızı arayacağız. Sen bu hakemleri ne diye aldın? Demek bir sıkıntı var ki bunlar oldu. Eğer yoksa bu insanların günahına niye girdiniz. Eğer varsa bu lig nasıl tescil edilecek? Trabzonpor'u tebrik ediyorum. Bu takımlara asla bir şey diyemezsin. Buraya gelmişler, emek vermişler. Emeğine çok büyük saygımız var. Bir şey söylemek adaletli olmaz. Bu takımların emeklerine saygı duyuyoruz. Hakemlerden dolay kaybedilen puanlar o kadar çok şey değiştiriyor ki. Ben 3., 4. olsaydım da bu açıklamayı yapacaktım. Herkesin çıkıp konuşması lazım. Bugün 12-13 puan olsa farklı olacaktı. Bu iş nasıl olur bilmiyorum. Karakolda mı biter, mahkemelere mi gider bilmiyorum. İnşallah aramızda anlaşır, bu işler çözülür, yukarılara gitmez. Türk futbolunu bundan sonra çok zor günler bekliyor. Herkesin çıkıp doğruları konuşup, Türk futboluna yardım etmesi lazım" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL