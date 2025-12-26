Haberler

Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Güncelleme:
Real Madrid'in savunmada gençleşme planı doğrultusunda Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmayı düşündüğü iddia edildi. Adı dönem dönem Galatasaray ile de anılan Alman stoper için Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaşlı tekliflerle devrede olduğu öne sürüldü.

Antonio Rüdiger'in adı transfer dönemlerinde Galatasaray ile sıkça anılırken, Real Madrid cephesinden transfer piyasasını hareketlendirebilecek bir karar iddiası gündeme geldi. İspanyol basınına göre eflatun-beyazlılar, savunma hattında kapsamlı bir değişime hazırlanıyor ve bu planlamada Rüdiger için de ayrılık seçeneği öne çıkıyor.

REAL MADRID'DE SAVUNMAYA GENÇLEŞTİRME PLANI

Fichajes'te yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, savunma hattını daha genç ve uzun vadeli isimlerle yeniden yapılandırmak istiyor. Bu kapsamda, sözleşmesinin son sezonuna girmeye hazırlanan 32 yaşındaki Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Haberde, kararın tamamen "yenilenme ve gençleşme" politikasıyla bağlantılı olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN DEVREDE

Rüdiger'in adı zaman zaman Galatasaray ile anılsa da, iddiaya göre Suudi Arabistan kulüpleri Alman stoper için yüksek maaşlı tekliflerle devreye girmiş durumda. Tecrübeli savunmacının transfer rotasının, bu tekliflerin ardından netleşebileceği belirtiliyor.

BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Antonio Rüdiger bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. Skor katkısı sağlayamasa da fiziksel gücü ve liderliğiyle hala Avrupa'nın en üst düzey stoperleri arasında gösteriliyor.

Ekim Devrim Manduz
