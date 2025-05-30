Adem Asil, Avrupa Şampiyonu Oldu

Adem Asil, Avrupa Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. İfade ettiği gibi bu madalya uzun çalışmaların bir sonucu ve gelecekte dünya şampiyonası ile olimpiyatlarda da başarı hedefliyor.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnifin ardından halka aletinde de altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, "Benim için halkada Avrupa şampiyonu olmak çok önemliydi. Bu madalya için gerçekten çok çalıştım." dedi.

Adem, Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın bireysel halka aleti finalinde altın madalya kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, ikinci altın madalyayı kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Başarısından ötürü halka aletinde "adının" olduğunu dile getiren Adem, "Benim için halkada Avrupa şampiyonu olmak çok önemliydi. Bu madalya için gerçekten çok çalıştım. Halkada potansiyelim çok yüksek. Bu madalya benim çalışmamın karşılığıdır. İnşallah dünya ve olimpiyatta da altın madalya alacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Avrupa'da 4'ü altın 11 madalyası olduğunun hatırlatılması üzerine Adem Asil, "Çok gururluyum gerçekten. Türkiye adına bu kadar önemli başarılar elde etmek mutluluk verici. Bana destek veren bakanlığımıza, federasyonumuza ve kulübüm Şavkar Cimnastik Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suat Çelen: "Umut ediyorum ki yarın inşallah 2 tane madalyamız olur"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de Adem'in favori aletinde altın madalya kazandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adem serisini sunduğu anda stresliydik. Ancak Adem çok temiz bir seri yaptı. Adem, bugün buraya yorgun geldi çünkü dün de genel tasnif finalinde yarıştı. Ona rağmen bu seriyi yapabilmesi muhteşem bir şey. Yarın Adem'in barfiks finali var. İnşallah yarın bir tane daha madalya ekleyecek. Paralel bar da Ferhat Arıcan'ın finali var. Paralel bar da Ferhat Arıcan'ın favori aleti. Umut ediyorum ki yarın inşallah 2 tane madalyamız olur. Neden ikisi de altın olmasın? Bakanlığımıza, bize destek verenlere ve bu heyecanı bizimle yaşayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin bu başarıların ardında çok büyük emeklerin olduğuna dikkati çekerek "Bu emeğin karşılığını bu şekilde altın madalyayla almak bizi çok mutlu etti. Bakanlığımızdan, federasyona, teknik kurulumuzdan destek ekibine çok teşekkür ediyorum. Cimnastik ailesine hayırlı olsun. Kendi ailem başta olmak üzere sporcularımızın ailelerine ve halkımıza en güzel hediyemiz bu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı

Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.