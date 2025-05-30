Adem Asil, Avrupa Şampiyonu Oldu

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnifin ardından halka aletinde de altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, "Benim için halkada Avrupa şampiyonu olmak çok önemliydi. Bu madalya için gerçekten çok çalıştım." dedi.

Adem, Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın bireysel halka aleti finalinde altın madalya kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, ikinci altın madalyayı kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Başarısından ötürü halka aletinde "adının" olduğunu dile getiren Adem, "Benim için halkada Avrupa şampiyonu olmak çok önemliydi. Bu madalya için gerçekten çok çalıştım. Halkada potansiyelim çok yüksek. Bu madalya benim çalışmamın karşılığıdır. İnşallah dünya ve olimpiyatta da altın madalya alacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Avrupa'da 4'ü altın 11 madalyası olduğunun hatırlatılması üzerine Adem Asil, "Çok gururluyum gerçekten. Türkiye adına bu kadar önemli başarılar elde etmek mutluluk verici. Bana destek veren bakanlığımıza, federasyonumuza ve kulübüm Şavkar Cimnastik Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suat Çelen: "Umut ediyorum ki yarın inşallah 2 tane madalyamız olur"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de Adem'in favori aletinde altın madalya kazandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adem serisini sunduğu anda stresliydik. Ancak Adem çok temiz bir seri yaptı. Adem, bugün buraya yorgun geldi çünkü dün de genel tasnif finalinde yarıştı. Ona rağmen bu seriyi yapabilmesi muhteşem bir şey. Yarın Adem'in barfiks finali var. İnşallah yarın bir tane daha madalya ekleyecek. Paralel bar da Ferhat Arıcan'ın finali var. Paralel bar da Ferhat Arıcan'ın favori aleti. Umut ediyorum ki yarın inşallah 2 tane madalyamız olur. Neden ikisi de altın olmasın? Bakanlığımıza, bize destek verenlere ve bu heyecanı bizimle yaşayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin bu başarıların ardında çok büyük emeklerin olduğuna dikkati çekerek "Bu emeğin karşılığını bu şekilde altın madalyayla almak bizi çok mutlu etti. Bakanlığımızdan, federasyona, teknik kurulumuzdan destek ekibine çok teşekkür ediyorum. Cimnastik ailesine hayırlı olsun. Kendi ailem başta olmak üzere sporcularımızın ailelerine ve halkımıza en güzel hediyemiz bu olsun." değerlendirmesini yaptı.