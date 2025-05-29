Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan Adem Asil, "Bireysel genel tasnifte ikinci altın madalyamı kazandığım için mutluyum." dedi.

Adem, Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın bireysel genel tasnif finalinde altın madalya kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandığını anımsatarak "Destek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımıza, başkanımıza, kulübüm Şavkar Cimnastik Kulübü'ne, takım arkadaşlarıma, aileme ve milletime çok teşekkürler." diye konuştu.

Bireyselde halka ve barfikste de finalde mücadele edeceğine dikkati çeken Adem, "Çok güzel başlangıç oldu. Umarım böyle devam etsin. Bugün çok iyi mücadele ettim. İnşallah yine iyi seriler yapabilirsem iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Suat Çelen : "Diğer altınlar da yolda"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de altın madalya kazanan Adem'i tebrik ederek "Yüreği bizle atan herkese saygılarımı iletiyorum. Devamı gelecek yarın, diğer altınlar da yolda. Adem ile halka ve peşinden Ferhat ile de paralel barda diğer altınları da ülkemize gururla getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çelen ayrıca destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık yetkilileri ve ilgililere teşekkür etti.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ise başarının bir ekip işi olduğunu dikkati çekerek "Bu başarının altında çok güçlü bir ekip var. Tüm ekip bireylerine ve herkese yürekten sonsuz teşekkür ediyorum. Devamı yarın." dedi.