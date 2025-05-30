Adem Asil, Almanya'da Çifte Avrupa Şampiyonu Oldu

İZMİR'de yetişen Mısır asıllı milli jimnastikçimiz Adem Asil müthiş madalya koleksiyonuna genel tasnifte çifte Avrupa şampiyonluğunu da ekledi. Kariyerinde daha önce son 4 yıl içinde 1 Dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu, bireysel ve takım kategorilerinde Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanan 26 yaşındaki sporcu Almanya'da gururumuz oldu. Adem'i ilk olarak sporcuyu yetiştiren, Türkiye'ye ilk geldiğinde uzun süre evinde misafir eden Erkekler Artistik jimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin kutladı.

Daha önce 2023 yılında Antalya'da ev sahipliği yaptığımız şampiyonada genel tasnifte altın madalya kazanarak tarihe geçen Adem, aynı kategoride ikinci kez zirveye çıktı. Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen 2025 Artistik jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiksin yer aldığı bireysel genel tasnif finalinde 82.398 puanla birinci olan Adem Asil altın madalyaya ulaştı.

3 FİNAL DAHA VAR

Adem Asil, 2022 Artistik jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanıp İbrahim Çolak'ın 2019'daki şampiyonluğundan sonra bu başarıya ulaşan ikinci sporcumuz olmuştu. Adem, yine Antalya'daki 2023 Artistik jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda da halka aletinde altın madalyaya uzanıp hem Dünya hem Avrupa şampiyonu ünvanlarını almıştı. Adem Asil, Almanya'daki şampiyonada halka ve barfikste, yine çifte Avrupa şampiyonluğu bulunan Ferhat Arıcan ise paralel barda finalde mücadele edip altın madalya kovalayacak.