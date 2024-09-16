Üye Girişi
Haberler

Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Maçta, Eduart Rroca'nın penaltı golüyle Ankara Keçiörengücü öne geçti, Adanaspor'dan Doğukan Emeksiz ise son dakikada eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Feyzi'nin pasında topla buluşan Turgay, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dembele'nin şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Dembele pasını Traore'ye gönderdi. Traore, Hızır'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

56. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Eduart Rroca, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

69. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ciss topu ceza yayı ortasında bulunan Dabo'ya aktardı. Dabo'nun sert şutunda top az farkla auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Jankat'la karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda Jankat topu uzaklaştırdı.

81. dakikada sağ kanattan Dabo ceza sahası içine girdi ve pasını aktardı. Savunmadan seken topu önünde bulan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Feyzi Yıldırım (Harun Alpsoy dk. 60), Donkor, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Fofana, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Diakite (Ferhat Katipoğlu dk. 60), Ciss (Metehan Mollaoğlu dk. 90), Metehan Altunbaş ( Doğukan Emeksiz dk. 72)

Teknik Direktör: Francois Ciccolini

Yedekler: Muhammet Emin Çelik, Uğur Demirok, Yepie Yepie, Cem Güzelbay, Alp Efe Kılınç, Emir Can Aksu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Togui (Halil Can Ayan dk. 67), Traore (Orhan Nahırcı dk. 88), Rroca (Oğuzhan Ayaydın dk. 77), Camara (Süleyman Luş dk. 88), Dembele (Diouf dk. 88)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Görkem Bitin, Arda Şengül, Recep Taşbakır, Yılmaz Basravi

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Eduart Rroca (dk. 55 pen.) (Ankara Keçiörengücü), Doğukan Emeksiz (dk. 81) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Uğur Demirok (Adanaspor), Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Adanaspor Trendyol Doğukan Ankara Futbol adana Yaşam Spor Son Dakika

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

Almanya, Türklerin endişeyle beklediği açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilimsel bilgi değişebilir mi? Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Diş macunu pH değeri kaç? Milli İstihbarat Akademisi nedir, giriş şartları nedir? Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Icardi Fenerbahçe maçında derbide oynayacak mı? Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir? Adanaspor Keçiörengücü maçı CANLI izle! (HD) Adanaspor Keçiörengücü maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor ADS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV?
title